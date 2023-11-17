Налог на роскошь обсудили в МНЭ

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В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12% до 16%, дифференциации ставки КПН для высокодоходных отраслей экономики.

Относительно повышения ставки ИПН для доходов по заработной плате предлагается 2-ступенчатая шкала: для зарплат до 40 млн тенге в год сохранить ставку 10%, а если доход превышает эту сумму, планируется облагать разницу по ставке 15%.

Также участники рассмотрели "налог на роскошь". Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости.

Кроме того, были обсуждены подходы по налогообложению имущества, в том числе яхт, самолетов и др.

"Все подходы направлены на упрощение деятельности налогоплательщика. Новый налоговый кодекс будет стабильным, простым и удобным для применения. Значительного давления на инфляцию не ожидается. Наоборот, это позволит увеличить конкурентоспособность казахстанских товаров, соответственно стабилизировать цены. Повышение НДС в Казахстане напрямую затронет лишь 5,5 % налогоплательщиков. Из них 40%, производящие валовый продукт на 17,5 трлн тенге, фактически не платят НДС", – сказал министр.

В мероприятии приняли участие министр национальной экономики Алибек Куантыров, вице-министр нацэкономики Азамат Амрин и члены рабочей группы по реализации инвестиционной политики СИИ при президенте РК . Встречи по обсуждению проекта нового налогового кодекса будут продолжены.