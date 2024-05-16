Нам «цифра» строить и жить помогает

Согласно рейтингу городов, составленному Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за первый квартал текущего года по направлению «цифровизация» соответствующий показатель в Уральске достиг 76%.

Комментируя данный факт, руководитель областного управления цифровых технологий Нурсултан Нурлан отметил, что в данной рейтинговой отметке учитываются сферы ЖКХ, безопасности, образования, транспорта и земельных отношений.

Так, для оперативного реагирования на обращения жителей в отрасли ЖКХ налажена круглосуточная работа единого call-центра iKomek 109. Основной эффект от реализации данного проекта – повышение удобства для населения при получении информации и услуг от коммунальных предприятий, сокращение времени обработки заявок граждан.

Только за прошлый год в call-центр поступило 86 936 звонков, а с начала текущего года – порядка 27 тыс.

Специалисты центра консультируют население и по другим вопросам, например, касательно выборов. Кроме того, чтобы скоординировать население по поиску избирательного участка, был разработан областной телеграм-канал BQOsailau2023, для выборов районных акимов – Sailau2023bot.

Специально для информирования населения в связи с паводками в регионе начал работу телеграм-бот @BatysTodayBot, где размещаются оперативная информация об изменении уровня воды в реках, адреса и контакты эвакуационных пунктов, реквизиты благотворительных фондов, информация о мерах государственной поддержки.

В рамках оптимизации ведутся работы по централизации сайтов подведомст­венных учреждений акимата области на едином интернет-ресурсе bkogov.kz. Раньше, до создания единого портала, у подведомственных организаций было более 500 сайтов, на их содержание из местного бюджета ежегодно расходовалось свыше 50 млн тенге.

Подобная централизация удобна для пользователей, а также позволяет регламентировать и контролировать наполнение портала актуальной информацией. Данный проект является уникальным.

В прошлом году для укрепления обратной связи с населением и определения качества услуг в Уральске и во всех райцентрах области была внедрена социологическая платформа MVOTER. QR-коды установлены на 4 084 объектах региона, в том числе на зданиях госорганов, в подведомственных организациях, общественном транспорте, на остановках, рынках, в подъездах жилых домов.

Посредством данных QR-кодов жители могут заполнить специальную анкету и оставить отзывы или предложения по вопросам качества работы, чистоты, по фактам коррупции и другим вопросам. С начала года через платформу принят 441 отзыв и предложение.

Для развития инновационной экосис­темы на базе IT-Hub ЗКО совместно с ­IТ-ассоциацией Западно-Казахстанской области по программе Astana Hub Startup Tech orda открыта школа программирования. В рамках курсов студенты осваивают навыки html-верстки, веб-дизайна и веб-программирования. За два года ускоренные курсы прошли 47 молодых специалистов, которые на сегодняшний день работают в местных IT-компаниях. Также в текущем месяце будут выпущены 28 слушателей данных курсов.

В начале прошлого года открыта площадка Jaiq Hub, призванная стать точкой притяжения IT-стартапов.

С данной площадкой, а также с корпоративным фондом Astana Hub подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Цель структуры – продвижение IT-стартапов путем обучения и инкубации, повышение цифровой грамотности населения, а также выявление талантов среди молодежи по IT-тематике.

В сфере ЖКХ в пилотном режиме функ­ционирует проект по учету потребления воды E-sep.su. Внедрение данного программного комплекса позволяет достичь прозрачности в сфере водопотребления, снизить коррупционные риски.

За 2023 год с помощью данного программного продукта была получена экономия бюджетных средств в сумме 235 млн тенге, а с начала нынешнего года – уже 23 млн тенге. На 20% сократилось потребление питьевой воды.

У жителей Уральска появилась возможность в онлайн-режиме заключать договоры с рядом коммунальных предприятий через запущенный портал qr.gov.kz. На сегодня через него оформлено свыше 200 договоров.

Система видеонаблюдения в областном центре в прошлом году пополнилась 21 скоростемером. В текущем году по линии общественной безопасности планируется дополнительно установить 100 видеокамер. По данному проекту на сегодняшний день ведутся процедуры государственных закупок.