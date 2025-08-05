Граждане жалуются на пос­тоянные перебои, напряжение в сети «скачет». В результате бытовая техника выходит из строя, а кондиционеры перестают охлаждать в жару. Проблему признают и в городском акимате, и в компании «Атырау жарық» – едином операторе по передаче, распределению и сбыту электроэнергии.

Многие электросети в Атырау де-факто являются бесхозными. Соответственно, их плановым ремонтом и заменой никто себя не утруждает. Некоторые действующие объекты не обеспечивают необходимой мощности. Только за июль в областном центре и нескольких районах произошли аварийные отключения электроэнергии из-за срабатывания автоматики на линии электропередачи.

Последние пять-шесть лет в Атырау летом происходят частые аварийные отключения света. В 2019-м «Атырау жарық» связывал их с аномально жаркой погодой, установившейся в регионе, из-за чего резко увеличилось потреб­ление электричества. Причем Мангистауский атомный энергокомбинат (МАЭК) по этой же причине недопоставил тогда электроэнергию городу.

Помнится, в областном управлении энергетики тогда сообщили, что по области фактический объем генерации электроэнергии составил 740 МВт, дефицит достигал 300 МВт. Сегодня потребление, так же, как и дефицит, возросли в разы. Региону приходится просить помощи у промышленных предприятий, имеющих электростанции, предназначенные для собственных технологических нужд. Однако крупные компании, в основном нефтедобывающие, сами получают недостающие объемы из общей сети.

Необходимо отметить, что аварийные отключения также влия­ют на производственный цикл нефтедобывающих компаний. За последние 2,5 года по всем нефтегазодобывающим активам «КазМунайГаз» общий недобор нефти в результате отключений электроэнергии составил 279 тыс. тонн, упущенная финансовая выгода с учетом затрат на восстановительные работы превысила 60 млрд тенге.

Напомним: Атырауская область дает больше половины неф­тедобычи Казахстана. Но имея такой экономический потенциал, регион ежегодно в пиковые летние и зимние периоды испытывает дефицит электроэнергии.

Справедливости ради надо отметить, что позитивные подвижки имеются. По данным предприятия «Атырау жарық», в Атырау намечается масштабная модернизация электросетей. До конца следующего года планируется обновить 175 км линий электропередачи.

В рамках программы модернизации в нынешнем году предус­матривается полная реконструкция 36 трансформаторных подстанций. Специалисты отмечают, что предпринимаемые меры дадут положительный эффект, частота аварийных отключений электроэнергии в городе снизится на 46%.