Проблема обеспечения Атырау электроэнергией волнует местных жителей не первый год. Особенно она обостряется в летний период, когда потребление электричества возрастает в разы.
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