Фото: Kazpravda.kz
Общество , Россия
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Диасов Ораз
корреспондент

И.о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков на брифинге в ведомстве заявил, что чаще всего россияне прибывают в Казахстан для того, чтобы уехать в другие страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Аслан Аталыков напомнил, что протяженность границы Казахстана и Россией 7 591 км.

«Это самая длинная сухопутная граница в мире. Поэтому большой миграционный поток, безусловно, в первую очередь связан с соседством», – добавил спикер.

По его словам, из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов.

«Из новостей видно, что из-за большого спроса в аэропортах России начались проблемы с наличием авиабилетов, и возможность использования россиянами нашей воздушной гавани для релокации тоже является одной из причин потока иммигрантов.

Что касается транзита, только в последние сентябрьские дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан России. Тысячи выехали через Казахстан к нашим южным соседям в Кыргызстан и в Узбекистан. За 5 дней почти 6 тысяч россиян вылетели из Казахстана через аэропорты», – резюмировал Аталыков.

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