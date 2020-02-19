Общество

Напугавших проводницу пьяных дебоширов сняли с поезда в Нур-Султане

Айдана Демесинова
Транспортные полицейские на станции Нур-Султан сняли группу людей за хулиганство в пассажирском поезде сообщением "Алматы - Костанай", сообщает Polisia.kz.

"В Линейное управление полиции на станции Нур-Султан с заявлением обратилась 26-летняя проводница одного из вагонов пассажирского поезда сообщением "Алматы - Костанай" о том, что в пути следования данного поезда группа пассажиров из 9 человек распивали алкогольные напитки, громко разговаривали, мешая другим пассажирам, тем самым нарушали общественный порядок. На замечания проводницы реагировали агрессивно, в отношении нее выражались нецензурной бранью, оскорбляющей ее честь и достоинство", - говорится в информации.

После этого испуганная женщина закрылась в служебном купе и вызвала начальника поезда и полицейских.

Прибывшим сотрудникам транспортной полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей в данном пассажирском поезде, мужчины также оказали физическое сопротивление.

По прибытию поезда в столицу правонарушители были сняты с поезда и доставлены в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Нур-Султан, где на вышеуказанных лиц были составлены соответствующие протокола.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, задержанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РК "Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти".

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