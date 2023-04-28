Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы

Нарколабораторию ликвидировали полицейские Алматы в рамках проекта прокуратуры города «Борьба с наркобизнесом», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции мегаполиса.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Заведовал ею, как установлено борцами с наркопреступностью Алматы, 27-летний О.

«В наше поле зрения подозреваемый попал некоторое время назад. Предварительно установлено, что он не только активный потребитель синтетического наркотика, но и его устойчивый распространитель. Целенаправленные оперативные и специальные мероприятия позволили нам установить еще одну направленность преступной деятельности фигуранта. Он оказался изготовителем «синтетики».

Производство мужчина организовал в одном из домов в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области. Словом, нами разоблачен универсальный наркоделец», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.

По словам задержанного, сырье для производства он получал от «работодателя» в виде тайников – закладок, спрятанных в Карасайском районе Алматинской области.

«Готовый товар О. расфасовывал по дозам и реализовывал рознично в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Бостандыкском районах мегаполиса. В съемном жилище задержанного проведен обыск: найден традиционный «набор» нарколаборанта. Зелье и сырье направлено на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – резюмировал Ерлан Алмагамбетов.

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