Наркотики хранила в своем магазине жительница Абайской области

Сотрудникам отдела по противодействию наркопреступности ДП области Абай поступила оперативная информация о том, что 38-летняя женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем, содержит в павильонах продуктов питания большое количество пищевого мака, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проверке полученная информация подтвердилась, женщина была задержана.

В ходе обыска обнаружен и изъят картонный мешок с веществом черно-коричневого цвета в виде гранул весом более 300 грамм. Согласно судебно-химическому исследованию, изъятое вещество является высушенной маковой соломой и относится к наркотическим средствам.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Санкция данной статьи предусматривает арест на срок до 40 суток, отметили в полиции.