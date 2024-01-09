Наркозакладчика из Астаны задержали по дороге в Кокшетау

Как выяснилось, за несколько дней до задержания, через мобильное приложение он устроился наркокурьером

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели спецоперации по пресечению распространения сильнодействующего психотропного вещества a-PVP, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа портал МВД РК.

Автомашина, на которой передвигался закладчик, была остановлена на объездной трассе Кокшетау – Костанай. Во время личного обыска оперативники изъяли у 38-летнего водителя сверток с синтетическим наркотиком, весом более 111 гр. Это порядка 300 разовых доз, стоимостью на черном рынке более 2,5 млн тенге.

В салоне авто полицейские обнаружили и другие приспособления для осуществления закладок: электронные весы, пакетики с застежкой и скотч.

Установлено, что мужчина проживает в столице, и за несколько дней до задержания, через мобильное приложение устроился курьером наркотических средств. Согласно полученной от куратора инструкции, закладки он должен был распространять на территории Кокшетау. С этой целью он и приехал в областной центр акмолинского региона.

Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК РК. На период следствия фигурант арестован.