Народная любовь

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Елена Левкович

Столичная филармония празднует 110-летний юбилей Куляш Байсеитовой.

Концертом «Бұлбұл», посвященным юбилею легендарной артистки Куляш Байсеитовой, XXVI концертный сезон открыли Казахский оркестр, ансамбль народного танца «Шалқыма» и солисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

На юбилейном вечере прозвучали «Гәкку» Евгения Брусиловского, «Қазақ вальсі» и «Бұлбұл» Латифа Хамиди, айтыс из оперы «Биржан и Сара» Мукана Тулебаева, ария Ажар из оперы «Абай», «Әсем қоңыр» Дины, «Былқылдақ» Таттимбета, «Сарыарқа» Курмангазы и другие музыкальные произведения. В концерте приняли участие Казахский оркестр и солисты: заслуженные деятели РК Арайлым Рахымкызы, Светлана Айтбаева, Сундет Байгожин, Бибигүль Жанузак; лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алтынбек Абдильда; лауреаты международных и республиканских конкурсов Феруза Рахметова, Айгерим Аманжолова, Айгерим Ораз, Талгат Аллабиринов, Ботагоз Ташимова.

За дирижерским пультом в этот вечер стояли заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Парасат» Айткали Жайымов и деятель культуры Нурлан Бекенов. Художественный руководитель ансамбля народного танца «Шалқыма» − кавалер ордена «Құрмет», деятель культуры Абдурасул Есекеев.

Куляш Байсеитова (1912−1957) − народная артистка СССР, лауреат государственных премий, выдающаяся оперная певица, драматическая актриса, общественный деятель. Уже с ранних лет Куляш поражала талантливым исполнением народных песен и природным артистизмом. Значительная часть жизни артистки связана с Алматинским музыкальным театром (ныне Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая), где она выступала до конца своих дней.

«Казахский соловей» – так называли Куляш Байсеитову за ее чарующий голос. И в буквальном смысле носили на руках народную артистку СССР. К слову, это высокое звание, только утвержденное в стране, женщина-легенда получила в молодом возрасте – в 24 года и одна из первых.

Она стала первой, кто исполнил на профессиональной казахской сцене партии из классических опер: Баттерфляй из «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, Татьяны из «Евгения Онегина» П. Чайковского и другие. Создала яркие и многогранные образы в казахских и зарубежных операх, среди них «Қыз Жібек» Е. Брусиловского (первую казахскую оперу он создавал именно для нее), «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди. Услышать ее поразительное лирико-колоратурное сопрано можно на старых аудиозаписях и кинолентах.

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