Наши люди в Голливуде Статьи 773 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Перед тем, как попасть туда, он выиграл конкурс среди 5 тыс. англоговорящих с рождения конкурентов. В рамках предложенной трехнедельной программы обучения ему была предоставлена возможность лично познакомиться с голливудскими агентами и играть в американском театре Sky light («Небесный свет»). Сейчас Санжар собирает документы для рабочей визы в США. Актер уверен, чем больше человек знает языков, тем больше дверей перед ним откроется. Вот и на англоязычный сайт, предлагающий принять участие в конкурсе актерам со всего мира, он наткнулся совершенно случайно, блуждая по просторам Интернета.



Кроме казахского и русского Санжар свободно владеет английским, французским и немецким. Нередко бывает, что в кастингах на участие в зарубежном проек­те чаша весов перевешивает в его сторону только из-за этого. За плечами актера уже есть несколько англо­язычных картин. Это снятая в Америке узбекским режиссером Бахадуром Юлдашевым лента «Ангел смерти», отечественная картина «Дорога домой» Рашида Сулейменова, где актер играет молодого биолога, получившего образование за рубежом. Сейчас на стадии переговоров находится проект, где требуется знание французского.



Глядя на респектабельного молодого актера, трудно поверить, что он в подростковые годы едва не влился в ряды уличной шпаны.



– В 90-х годах, на которые пришлись мои школьные годы, наша семья кочевала с одной съемной квартиры на другую, и это, видимо, наложило свой отпечаток, – рассказывает актер. – Я поменял три школы. Когда пришел в школу с французским уклоном, меня сначала отправили в класс для отстающих, через неделю перевели к продвинутым, но я уже успел «спеться» с местными хулиганами, и мне не оставалось ничего другого, как мирить стороны. Третья школа оказалась очень строгой – черный низ, белый верх, обязательно галстук. Обучение с 1-го класса сразу на четырех языках – казахском, русском, английском, французском.

Чтобы меня взяли туда, мама пожертвовала своей карьерой. Вузовский преподаватель, она пошла туда учителем английского.



В общем, подростком я был трудным. Перессорился с учителями, завучем, директором, на меня завели отдельный дневник, куда записывали все мои проступки за день, песочили на всех собраниях, родителей постоянно вызывали в школу. Они, к счастью, были на моей стороне, хотя дома мне доставалось по первое число, но этого никто не видел. Хочу сказать всем, у кого есть дети: если не хотите потерять духовной связи со своим ребенком, ни в коем случае не ругайте его при посторонних, это убивает уверенность в себе.



– Как это часто бывает, я повзрослел за одно лето, – продолжает Санжар. – В 10-м классе наконец научился отвечать за свои поступки, и отношение учителей ко мне (спасибо им за это) мгновенно изменилось. У меня словно крылья расправились. К этому времени я уже всерьез увлекся иностранными языками. В 9-м классе пошел самостоятельно изучать немецкий язык в Гете институт. Благодаря базовому английскому он у меня пошел очень легко. К окончанию школы смотрел зарубежные фильмы без субтитров и читал книги в оригинале на английском, французском и немецком. Это намного интереснее, потому что в любом языке есть то, что невозможно передать в переводе.



Актером Санжар стал не сразу. После школы поступил на экономический факультет КазНУ им. Аль-Фараби.



– Это был осознанный выбор, – говорит он. – Многие актеры стараются уже в зрелом возрасте получить вторую, более стабильную профессию, а я решил вначале получить фундаментальное экономическое образование, а потом уже заняться тем, к чему лежит душа. После трехмесячной практики в международном банке его руководство официально пригласило меня на работу с гарантией служебного рос­та. Но мысль о том, что я должен приходить туда каждый день в костюме и галстуке и вся моя жизнь отныне будет проходить по графику, страшно удручала. В тот момент я как раз начал изучать экономическую психологию Роберта Кийосаки, в частности, его бестселлер «Богатый папа, бедный папа». В одной из глав прочитал: если тебе твоя работа не нравится, но ты туда продолжаешь ходить, то, занимая чужое место, создаешь проблемы человеку, который будет успешнее тебя.



– Нет, я знал свою работу, уже наработал свой круг клиентов, но в один прекрасный момент, не имея впереди каких-то ясных перспектив, сказал друзьям-банкирам: «Все, ребята, я ухожу». Написал заявление и… поступил на вечернее отделение магистратуры Нархоза. И только потом задумался: а чем буду заниматься дальше? Мудрая мама, видя мои мучения, однажды как бы невзначай предложила: «А почему бы тебе не поступить в Академию искусств?» Я ухватился за эту мысль. В академию прибежал в последний день приема документов. К своему удивлению, сдал вступительные экзамены на режиссерский факультет на «отлично».



Сегодня у Санжара много предложений от режиссеров. Широкому зрителю он стал известен после того, как бесподобно сыграл прожигателя жизни, сына богатого отца в фильме Фархата Шарипова «Сказ о розовом зайце».



– Я «списал» свой персонаж с разных людей, – вспоминает Санжар. – Общался с ними, изучал их привычки, перенимал манеры. До этого проштудировал не одну книжку по актерскому мас­терству и придумал свою схему вхождения в образ. В фильмах «Айша», «Город мечты», «Обратная сторона» я играл положительных парней. Но, как говорят в Голливуде, 90% успеха в хорошем фильме зависит от хорошего отрицательного героя. Как только мне предложили роль в «Сказе о розовом зайце», сразу ухватился за нее. Режиссер разрешал экспериментировать, и я придумал небольшое прошлое своему персонажу. Этот парень рос без матери.

Отец, работая днем и ночью, пытается недостаток родительского внимания компенсировать дорогими подарками, и тем самым лишает сына будущего – деньги и одиночество погубили парня…



Но вернемся к теме изучения языков. Надо ли говорить, что успешный актер Санжар Мадиев, в чьей карьере немаловажную роль играет отличное знание иностранных языков, – ярый сторонник введения в школах нашей страны трехъязычия.



– Не отрицаю: у ребенка, которого сразу начали обучать нескольким языкам, в голове на первых порах будет мешанина, – признается актер. – Я, например, говорил в раннем детстве на смеси казахского и русского, думая, что это один язык. Но в сознательном возрасте на всех языках, которым меня учили дома и в школе, заговорил абсолютно свободно, не смешивая их. При внед­рении трехъязычия необходимо выстроить учебный график так, чтобы ребенок не был перегружен ненужной информацией. А знание языков обязательно откроет в жизни новые пути.



