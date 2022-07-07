Наши роботы – наши друзья

В столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления завершился национальный чемпионат по робототехнике под эгидой World Robot Olympiad.

– Роботы продвигают цели устойчивого развития ООН, – подчеркнул в интервью республиканскому телеканалу «Хабар 24» заместитель директора Центра информационных технологий и сервиса NIS Азамат Биданов:



– И тема конкретного чемпионата определяется в соответствии с глобальной повесткой дня. Тема WRO – 2022 была посвящена роботам и названа логично – «Мой робот – мой друг». Олимпиада проводилась по четырем категориям: Future Engineers, Robomission (в трех возрастных группах), Future Innovators (в трех возрастных группах), Robosports.

Задачи сезона-2022 связаны с тем, что роботы могут служить людям и как сделать это сотрудничество безопасным. Робототехника и искусственный интеллект каждый день меняют мир, поэтому командам предстояло создать роботов, которые заботятся, спасают или обслуживают человека в повседневной жизни.

– Роботы захватят планету? Это миф! В будущем они станут помогать людям, потому что управлять ими будут создатели, – уверен Мирас Кенес, вместе с Амиром Карабаевым выступавший от известной в столице школы «Роботек» и ставший бронзовым призёром WRO-2022.

Тематика проектов, представленных на национальном чемпионате, доказала многообразие интересов, амбициозность и отличные знания юных робототехников. Большинство роботов были посвящены главным трендам дня – медицинским, экологическим и социальным приоритетам.

Спасти одну жизнь, значит, спасти мир, уверены ученики Интеллектуальной школы города Павлодара Аида Абкенова и Шахназар Сайлаукан. Они – авторы уникального медицинского проекта Rehabis, многофункциональной системы, созданной для реабилитации после ишемического инсульта. Аида и Шахназар – победители национального чемпионата WRO-2022 в номинации «Future Innovators Senior».

На WRO-2022 выпускника NIS Талдыкоргана Даниила Филимонова встречали в новом качестве – студента Назарбаев Университета, который специализируется на робототехнике и мехатронике. Даниила в стране и олимпиадном движении знают, как победителя многих республиканских чемпионатов, в 2019 году из венгерского Дьора он привез бронзу мирового этапа World Robot Olympiad.

– Я рад, что олимпиада вернулась в офлайн формат, рад окунуться в ту атмосферу, которой нам так не хватало во время пандемии, – признался Даниил:

– Пришел помочь своему тренеру Николаю Авдюнину, поддержать ребят. Я вижу значительный прогресс на чемпионате: много роботов на Arduino, внедряются машинное зрение и нейронные сети, дети выступают с театральными представлениями во время защиты проектов. Робототехника в Казахстане, конкретно образовательная робототехника начинает свое возрождение после пандемии.

Уникальные достижения юных робототехников из NIS Талдыкоргана, которыми они известны на олимпиадах WRO, в стране и мире, мечтают повторить в каждом регионе. Поэтому все профессиональные подробности от известного тренера, учителя информатики Николая Авдюнина интересны и взрослым, и школьникам. Чемпионаты – это всегда открытые мастер-классы и живые тренинги нон-стоп, когда и тренеров, и участников вдохновляют неординарные проекты друзей – соперников, общение на равных с признанными авторитетами и в целом творческая атмосфера олимпиады.

К большой группе поддержки юных талантов по традиции подключаются друзья, выпускники, родители.

Дружная семья Рахимбердиевых практически в полном составе приехала из Алматы, чтобы поддержать на национальном чемпионате Альфию и ее подругу по команде Адель. Папа Альфии признался, родственники надеются, что увлечение робототехникой для их дочери – начало IT-специализации, которое, возможно, определит выбор будущей профессии.

Олимпиады по робототехнике всегда востребованы в прайм-тайме главных республиканских телеканалов. По традиции «Хабар» и «Хабар 24» во время новостных выпусков организовали прямое включение.

– Меня вдохновляют съемки на таких событиях, как сегодняшний чемпионат. Я верю, что юные робототехники в будущем прославят Казахстан на весь мир. Особенно радует, что приехали талантливые дети из сельских регионов. И еще – проекты, которые я видел, значительно старше своих авторов, ребята создают роботов по-взрослому, – поделился своими впечатлениями Дастан Мурсалим, известный стране по утреннему эфиру телеканала «Казахстан».

С 2014 года национальным координатором WRO является АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», за это время в стране значительно расширился интерес к робототехнике и к олимпиадному движению, во всех областях возросло количество кружков, секций, школ, в которых юные таланты создают дерзкие амбициозные проекты.

По результатам региональных соревнований путевки на национальный чемпионат выиграли более ста команд, более половины из них представляют общеобразовательные школы, в том числе сельские. Среди чемпионов WRO-2022 – Илья Кацапов и Ратмир Доминов из Осакаровского района Карагандинской области, занявшие первое место в номинации «Robomission. Elementary».

Победителями национального чемпионата WRO-2022 названы: в категории «Future Engineers» – Даурен Иглик и Серик Кабдурашит из областной специализированной военной школы-интерната города Павлодар, в категории «Future Innovators. Elementary» – Жанель Жансат и Омирзак Асыл из столичной NIS физико-математического направления, в категории «Future Innovators. Junior»– Инкар Курманбаева и Жания Жуматай из Интеллектуальной школы города Талдыкоргана, в категории «Future Innovators. Senior» – Аида Абкенова и Шахназар Сайлаукан из Интеллектуальной школы города Павлодара, в категории «Robosports» – Олжас Тойлыбаев и Амина Каныбек из специализированной школы-интерната №2 города Шымкента, в категории «Robomission. Elementary» – Ратмир Доминов и Илья Кацапов из опорной школы на базе гимназии № 9 поселка Осакаровка Карагандинской области, в категории «Robomission. Junior» – Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров из столичной школы «Robotek», в категории «Robomission. Senior» – Дархан Тыныштык и Арсен Есенгалиев из Интеллектуальной школы города Уральска.

Из числа чемпионов республиканской олимпиады в категориях «Robomission», «Future Innovators», «Future Engineers» после учебно-тренировочных сборов будет сформирована национальная сборная, которая в ноябре выступит в немецком Дортмунде на мировом этапе WRO-2022.