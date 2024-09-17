Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании

Первыми на корт в поединке одиночного разряда вышли 27-я ракетка планеты Александр Бублик и 247-й номер в мировом рейтинге ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) Эльмер Меллер. Первый сет уверенно забрал казахстанец – 6:1. А дальше датчанин преподнес сенсацию – забрав две следующие партии со счетом 6:2, 6:2, он вывел свою сборную вперед.

Ничего страшного не произошло, подумали наши болельщики, ведь в следующем поединке в одиночке встречались 57-я ракетка мира Александр Шевченко и 166-й в рейтинге ATP Аугуст Хольмгрен, а это означало, что мы должны взять реванш. Но тут произошло еще одно теннисное чудо, и гость нашей страны также неожиданно победил со счетом 7:6, 6:3.

У нашей сборной все еще имелся шанс повернуть все в свою сторону, но для этого надо было обязательно побеждать в парной встрече... И здесь вновь не вышло. Александр Бублик и Александр Недовесов проиграли в двух сетах Августу Хольмгрену и Йохан­несу Ингильдсену – 6:7 (8:10), 3:6. А это означало, что сборная Казахстана досрочно проиграла домашний турнир.

Дальше можно было не играть, но стороны договорились, что из двух оставшихся запланированных встреч мы проведем еще одну. Тут от нас на корт вышел дебютант сборной Казахстана Бейбит Жукаев (200-й в рейтинге АТР) и Филип Хьорт (880-й). И вот здесь мы одержали утешительную победу со счетом 3:6, 6:4, 10:8. Итоговый счет противостояния с датчанами – 3:1 в пользу гостей.