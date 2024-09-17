Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
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Абзал Камбар
Перед стартом поединков в Астане в рамках первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании практически все специалисты были уверены в победе хозяев, так как в индивидуальных рейтингах наши игроки стояли на более высоких позициях. Но на то он и спорт, чтобы опровергать все мнимые догмы. И в этот раз скандинавы – как когда-то это делали казахстанцы – доказали, что фаворитов в командных противостояниях не бывает.