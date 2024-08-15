Наши юниоры хороши!

Так, в немецком Карлсруэ завершился турнир первой категории серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет, где наша Полина Лазаренко стала чемпионкой в парном разряде. Казахстанка в дуэте с Раей Петковой (Болгария) в решающей игре одержала волевую победу над немками Найле Буи⁄Дарья Строгалшикова – 4:6, 7:6, 10:8. При этом в одиночном разряде Полина также дошла до финала, где проиграла немке Лиузе Симо – 3:6, 5:7.

В это же время на турнире второй категории в Черногории Акзере Еримбет и Эмилия Старусева стали финалистками. В матче за титул казахстанки уступили Полине Кашытсиной (Россия)⁄Софье Трибой (Украина) – 3:6, 4:6.

Отличный результат и у Софии Исаковой, которая выиграла отборочный турнир на юниорский Roland Garros Junior Series by Renault Qualifications West and Central Asia 2024, прошедший в теннисном центре Gorky Tennis Park в Алматы. Она в финале у девочек разгромила представительницу Ирана Ясаман Яздани со счетом 6:0, 6:1. Казахстанка на этом отборочном турнире в пяти матчах не проиграла ни одного сета.

А вот у юношей в Алматы в финале наш Арсений Требухин уступил узбеку Ахмаджону Тошмухамедову – 6:7 (2:7), 2:6. Тем не менее именно Исакова, Ядзани, Требухин и Тошмухамедов сыграют в Японии (16–20 октября), где будут разыграны wild card в основу юниорского Открытого чемпионата Франции 2025 года.

Почин младших теннисистов поддержан и чуть более взрос­лыми отечественными игроками. Так, хорошо выступила на домашнем турнире 18-летняя Соня Жиенбаева, которая стала финалисткой турнира серии ITF W15 в Усть-Каменогорске. Наша спортсменка дошла до финала, где в упорной борьбе уступила представительнице России Алисе Кюммель – 6:7 (1:7), 3:6.

Между тем 19-летний Максим Батютенко вышел в основную сетку турнира в словенском городе Мариборе, где завершились матчи квалификационного раунда турнира серии ITF World Tennis Tour M25. Он в финале отбора уверенно обыграл словенца Валя Уранкара со счетом 6:3, 7:5. При этом в первом раунде Максим обыграл австралийца Джера Стейли – 6:3, 7:5, а затем словенца Меха Ветриха – 6:4, 6:3. Батютенко является воспитанником школы тенниса Караганды и закончил выступление в юниорском туре в прошлом году, занимал в рейтинге ITF Juniors 50-е место.

Далее перейдем к лидерам нашего тенниса. 24-летняя Жибек Куламбаева в паре с итальянкой Николь Фосса Уэрго выиграла турнир серии ITF W50 в Польше. В финале казахстанско-итальянский дуэт обыграл украинскую пару Марина и Надя Колб со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Для Жибек это уже 35-й трофей под эгидой ITF – 30-й в парном разряде, и еще пять раз она побеждала в одиночном разряде.

Впечатляет старт и второй ракетки Казахстана и 34-й в мировом рейтинге Юлии Путинцевой. Она в первом круге теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) обыграла 77-ю ракетку мира Харрье Дарт из Великобритании со счетом 4:6, 6:0, 6:1. В следующем раунде казахстанка сыграет с дейст­вующей чемпионкой данного турнира – американкой Кори Гауфф.