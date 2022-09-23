Насколько выросло количество въезжающих в Казахстан авто из России

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали о ситуации с транспортом на границе Казахстана с Россией, сообщает Kazpravda.kz.

С 21 сентября этого года наблюдается рост перемещаемых легковых автомобилей из России в нашу страну на 20%. В этой связи есть скопление транспорта на некоторых участках границы с РФ при въезде в Казахстан, отметили в КГД.

Наибольшее скопление зафиксировано в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, уточнили в ведомстве.