Ее творческая биография началась в 2009 году в городской телерадиокомпании «Қоғам ТВ». Елена, будучи студенткой 4-го курса кафедры «Химия и химические технологии» факультета «Естествознание» Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата, была ведущей эфиров на русском и казахском языках. Потом стала редактором выпусков новостей, автором различных телепередач, в частности проекта, направленного на популяризацию деятельности этнокультурных объединений и работы областной Ассамблеи народа Казахстана.

После окончания вуза в 2014 году Елена перевелась пресс-секретарем в НИШ. Сейчас она как PR-менеджер формирует и поддерживает положительный имидж и репутацию учебного заведения, работает с соцсетями, информирует о новшествах в образовании, достижениях и научных открытиях учеников и учителей.

– Я родилась в пригородном поселке Белколь, – рассказывает о себе Елена. – После окончания средней школы № 189 поступила в университет, где обучалась на казахском языке. После окончания бакалавриата поступила в магистратуру по программе «Подготовка педагогов казахского языка и литературы» по категории «Педагогические науки». Казахским языком владею с раннего детства. Моя альма-матер – двор многоэтажного дома. Разговорный казахский язык помогли освоить друзья и соседи, а литературный изучила в стенах школы. Отличное знание государственного языка помогает и в учебе, и в жизни. В школе я регулярно участвовала в конкурсах выразительного чтения среди представителей некоренных национальностей. Не раз побеждала в городских и областных состязаниях. А в университете много занималась переводами, что помогло освоить уже и язык науки.

На казахском языке разговаривают ее родители – Владимир Анатольевич и Галина Анатольевна, а также брат Александр. В совершенстве владеет казахским муж Елены Станислав Вепрев и сын Данила, который учится во 2-м классе.

– Убеждена в том, что языки – это крылья, и чем больше языков знаешь, тем больше дверей открывается перед тобой, – делится Елена. – Я счастлива, что могу быть полезной обществу. Любая информация для меня доступна, я могу свободно писать статьи и материалы. Знать государственный язык – для меня норма, и в этом не вижу чего-то сверхъестественного.

Елена Рыбина – член АНК, активистка областного общественно-культурного центра «Славяне». Более 10 лет курирует Клуб журналистов при областной АНК, что сделало эту площадку эффективной средой для профессионального обмена мнениями и творческого развития. Она вносит значительный вклад в организацию творческого конкурса «Шанырак» в области журналистики, проведение семинаров-тренингов для молодых журналистов и школьников.

Как характеризует коллегу руководитель сектора по работе со СМИ областной АНК Асель Абзал, Елена Рыбина – одна из тех специалистов, в ком гармонично сочетаются профессиональные навыки и нравственные качества.

– Елена Владимировна обладает новаторским мышлением, глубокими знаниями и практичес­кими навыками в управлении медиапроектами, – говорит Асель Абзал. – В совершенстве владея всеми тонкостями распространения информации на телеканалах, радио, в печати и социальных сетях, она эффективно использует возможности конвергентных медиа и рационально организовывает работу. Недаром она – победитель ряда респуб­ликанских и региональных конкурсов, обладательница почетного нагрудного знака «Тіл жанашыры». К каждому делу она подходит с большой ответственностью. Все в АНК ценят ее не только как коллегу, но и как надежного друга. Ее позитивный настрой, искренность всегда восхищают.