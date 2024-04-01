Какая погода будет в апреле

Во второй весенний месяц ожидается долгожданное потепление температуры на всей территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, апрель – время решительного наступления весны на всей территории Казахстана. В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла.

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Казахстана.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в области Ұлытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

«В течение месяца, из-за влияния циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России, будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельные дни с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град. В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области. В конце декады - 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области). 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу», — говорится в распространенном пресс-релизе.

По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед. Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады - на большей части республики.

«В первых числах декады на большей части республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7°С, днем +3+8°С. Затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5°С, днем до +12+20°С. В конце декады опять будет спад температурного фона: ночью до -2-7°С, днем до +5+12°С. На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3°С, днем до +5+15°С, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10°С, днем до +13+23°С. В конце декады понижение температуры, вновь немного похолодает: ночью до -3+5°С, днем до +7+15°С. На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9°С, днем +13+20°С», — пояснили синоптики.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится на севере, в центре и на востоке страны: ночью до +2+10°С, днем до +15+25°С, а в южных регионах и на западе РК - ночью до +7+13°С, днем до +17+27°С.

Однако не исключен возврат холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С.