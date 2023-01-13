Нацбанк Казахстана ожидает снижения инфляции в марте

Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов анонсировал снижение инфляции в марте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Галымжан Пирматов сообщил, что инфляция формируется по прогнозной траектории.

«Месячный рост потребительских цен продолжил замедление и в декабре прошлого года составил 1,2%. Напомню, что в сентябре она (инфляция – прим. ред.) составляла 1,8%, в октябре – 1,6%, в ноябре – 1,4%. Однако, несмотря на такое снижение, она все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет – 0,7%). В декабре 2022 года годовая инфляция составила 20,3%», – заявил он.

По данным главы Нацбанка, наибольший рост продолжают демонстрировать цены на продовольственные и непродовольственные товары. Инфляция платных услуг осталась неизменной на фоне снижения стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленного роста регулируемых цен.

«На фоне ослабления давления на мировых энергетических и товарных рынках впервые за длительное время потребительская инфляция замедлилась. Замедление отмечается в большинстве стран – торговых партнеров. Инфляция в Китае составила в декабре 2022 года 1,8%. В ЕС потребительская инфляция на фоне снижения цен на энергоносители замедлилась в ноябре 2022 года до 11,1%. В России инфляция замедлилась до 12%. В совокупности эти факторы будут оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане», – добавил Пирматов.

В целом, анонсировал он, снижения инфляции стоит ожидать уже этой весной.

«Нацбанк ведет независимую денежно-кредитную политику. Для того чтобы мы начали снижать базовую ставку, мы должны добиться устойчивого тренда снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При отсутствии новых шоков, при достижении таких условий мы можем приступить к снижению базовой ставки. На сегодня мы близки к завершению цикла повышения базовой ставки. При отсутствии новых шоков ожидаем пик инфляции в первом квартале, если быть точнее, в феврале, мы думаем, будет фиксация пиковой годовой инфляции. Начиная с марта, наверное, мы ожидаем снижения годовой инфляции. Текущие условия диктуют поддержание базовой ставки на текущих уровнях достаточно длительное время», – резюмировал Пирматов.

Отметим, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов также заявлял, что в марте можно будет ожидать снижения инфляции в стране. 

Напомним, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%

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