Решение по базовой ставке озвучил Нацбанк Казахстана

Экономика
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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК. 

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Решение принято в условиях соответствия фактической инфляции прогнозам Национального банка. Динамика внутренних и внешних инфляционных процессов, а также траектория экономического роста складываются в соответствии с базовым сценарием прогноза Нацбанка, обозначили здесь.

«Месячная инфляция плавно замедляется при одновременном ее превышении своих среднегодовых значений. Баланс рисков инфляции остается смещенным в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях.

Продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени», – аргументировали в главном банке страны.

При этом инфляция формируется в соответствии с ожиданиями Национального банка. Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года (с 1,8% в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она все еще остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет – 0,7%).

«По итогам 2022 года годовое значение инфляции составило 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%. В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги. Вместе с тем устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.

Инфляционные ожидания продолжают демонстрировать ускорение. В декабре их значение обновило максимумы с момента ведения опроса, составив 21,3%. Рост инфляционных ожиданий населения связывается с изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменениями цен на ГСМ. Высокие и нестабильные инфляционные ожидания могут явиться фактором более сильного роста инфляции и более медленного ее снижения в будущем», – отметили в НБ.

Внешние цены в целом формируются согласно условиям базового сценария. Происходит ослабление внешнего инфляционного фона, в соответствии с риторикой предыдущего решения. При повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах – торговых партнерах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане. Цены на нефть формируются немного ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 90 долларов США за баррель в среднем в 2023 году.

Траектория экономического роста формируется близко к верхней границе оценок Национального банка. Согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам января-декабря 2022 года темп роста ВВП составил 3,1%. Отмечается рост потребительского импорта, стабильная динамика розничного товарооборота и продолжающееся увеличение объемов потребительского кредитования.

«Проинфляционные риски сохраняются. Перестройка структуры торговли при высоких и нестабильных инфляционных ожиданиях, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенная инфляция на регулируемые товары и услуги после периода административного регулирования, а также высокая неопределенность относительно продолжающегося военного конфликта в Украине являются ключевыми рисками для инфляции. При этом ситуация с внешним спросом на фоне рисков рецессии в мире, а также логистические условия вносят существенную неопределенность относительно траектории цен на нефть и экономического роста.

Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени», – пояснили в НБ.

При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам февральского раунда 2023 года.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 24 февраля 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

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