Нацбанк РК оштрафовал ряд казахстанских страховых компаний

Экономика
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Фото vlast.kz
Национальный банк РК отчитался о выявленных в четвертом квартале 2018 года в действиях страховых организаций нарушений по итогам рассмотрения обращений
потребителей финансовых услуг, передает Kazpravda.kz.   

По информации пресс-службы НБ РК, по итогам четвертого квартала 2018 года по обращениям и жалобам физических и юридических лиц относительно деятельности страховых организаций проведен мониторинг и анализ допущенных в указанный период нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

В четвертом квартале 2018 года в отношении страховых организаций применены санкции и ограниченные меры воздействия, в том числе:

– 4 санкции в виде наложения и взыскания административных штрафов;
– 4 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний.

Письменные предписания вынесены следующим страховым организациям: "АО "СК "НОМАД Иншуранс", АО "Дочерняя Страховая компания Народного банка Казахстана "Халык-Казахинстрах", АО "Страховая компания "Евразия", АО "СК "Kompetenz".

Кроме того, в рамках административного производства за неосуществление страховой выплаты наложены административные штрафы на следующие страховые организации: АО "СК "Kompetenz" – 408 тыс. 850 тенге,  АО СК "ТрансОйл" – 240 тыс. 500 тенге, АО "Страховая компания "Евразия" – 240 тыс. 500 тенге.

Указанными страховыми организациями допущены нарушения, связанные с несоблюдением срока:

– осуществления отказа в страховой выплате и составления акта осмотра транспортного средства;
– уведомления заявителя о недостаточности документов для осуществления страховой выплаты;
– определения вреда, причиненного транспортному средству.

Для обзора и самостоятельного определения потребителями финансовых услуг эффективности и качества услуг той или иной страховой организации Национальный Банк размещает информацию о принятых к страховым организациям мерах на своем официальном интернет-ресурсе.

В целях повышения финансовой грамотности и недопущения нарушений законных прав и интересов как существующих, так и потенциальных клиентов страховых организаций, Национальный Банк информирует о следующем.

Подписанный сторонами договор по добровольному виду страхования считается заключенным по взаимному согласию сторон. В этой связи при выборе страховой организации следует обращать внимание не только на принятые в отношении страховой организации ограниченные меры воздействия и санкции, но и на его финансовое положение (рейтинги надежности, финансовую устойчивость, тарифы и осуществленные страховые выплаты) и условия договоров страхования, в особенности на следующее:

– размеры страховых премий;
– размеры страховых сумм;
– франшизы;
– перечень страховых случаев;
– основания освобождения страховой организации от осуществления страховой выплаты;
– исключения из страховых случаев;
– "территория страхования" – территория (город Казахстана), на которую распространяется договор страхования;
– сроки и порядок уведомления страховой организации о наступлении страхового события;
– перечень документов, которые требуются страховой организацией для рассмотрения вопроса об осуществлении страховой выплаты;
– условия расторжения договора, в том числе досрочного.

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