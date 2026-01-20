Развитие цифровой экосис­темы – это некий задел для формирования общего пространства, в котором разные структуры взаимодействуют с помощью современных технологий. В чем эффективность такого сотрудничества? В оптимизации процессов при принятии решений, прозрачности управления, экономии времени и ресурсов. К примеру, в числе инструментов цифрового взаимодействия между государством и населением ключевое место занимает платформа eOtinish.

По информации пресс-службы АО «Национальные цифровые технологии», по итогам 2025 года через данную систему было подано более 5 млн обращений. Как добавляют в компании, с момента запуска платформы (с 1 июля 2022 года) автоматизированы процессы подачи, обработки и контроля обращений граждан и организаций.

– Сегодня eOtinish играет ключевую роль в цифровом взаимо­действии государства с населением и пользуется высоким доверием граждан. Команда акционерного общества «НИТ» последовательно развивает систему, делая ее еще более удобной и эффективной. Сейчас мы работаем над внедрением и усовершенствованием ИИ-ассистентов для быстрого реагирования и аналитики данных, – говорит замес­титель председателя правления АО «НИТ» Гульмира Исабекова.

Платформа eLicense.kz (Е-лицензирование) стала площадкой для предпринимателей и рядовых казахстанцев. По данным на конец прошлого года, пользователи оформили через нее свыше 3 млн лицензий и разрешений. А тот факт, что посещаемость портала составляла 30 тыс. человек в день, доказывает: казахстанцы проявляют высокий интерес к цифровым технологиям. Оно и неудивительно, учитывая, что отечественные сервисы регулярно расширяют перечень оказываемых услуг.