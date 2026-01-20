Национальная цифровая экосистема: комплексное взаимодействие между государством и населением

Насихат Оркушпаева
Для повышения качества жизни казахстанцев и эффективности государственного управления продолжается реализация Национальной цифровой экосистемы, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных цифровых платформ и сервисов. Они обеспечивают комплексное взаимодействие между государством, гражданами и бизнесом.

Развитие цифровой экосис­темы – это некий задел для формирования общего пространства, в котором разные структуры взаимодействуют с помощью современных технологий. В чем эффективность такого сотрудничества? В оптимизации процессов при принятии решений, прозрачности управления, экономии времени и ресурсов. К примеру, в числе инструментов цифрового взаимодействия между государством и населением ключевое место занимает платформа eOtinish.

По информации пресс-службы АО «Национальные цифровые технологии», по итогам 2025 года через данную систему было подано более 5 млн обращений. Как добавляют в компании, с момента запуска платформы (с 1 июля 2022 года) автоматизированы процессы подачи, обработки и контроля обращений граждан и организаций.

– Сегодня eOtinish играет ключевую роль в цифровом взаимо­действии государства с населением и пользуется высоким доверием граждан. Команда акционерного общества «НИТ» последовательно развивает систему, делая ее еще более удобной и эффективной. Сейчас мы работаем над внедрением и усовершенствованием ИИ-ассистентов для быстрого реагирования и аналитики данных, – говорит замес­титель председателя правления АО «НИТ» Гульмира Исабекова.

Платформа eLicense.kz (Е-лицензирование) стала площадкой для предпринимателей и рядовых казахстанцев. По данным на конец прошлого года, пользователи оформили через нее свыше 3 млн лицензий и разрешений. А тот факт, что посещаемость портала составляла 30 тыс. человек в день, доказывает: казахстанцы проявляют высокий интерес к цифровым технологиям. Оно и неудивительно, учитывая, что отечественные сервисы регулярно расширяют перечень оказываемых услуг.

Например, портал Е-лицензирования в 2025 году пополнился восемью новыми госуслугами. Как сообщают в АО «НИТ», в цифровой формат были переведены процедуры лицензирования образовательной деятельности на всех уровнях – от начального и среднего до высшего и послевузовского образования. Наряду с этим реализованы уведомительные сервисы, связанные с началом и прекращением деятельности в сфере дополнительного образования для детей.

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый цифровой сервис добровольного страхования имущества и гражданской ответственности. Новый продукт позволяет пользователям оформить онлайн страховую защиту жилой недвижимости и ответственности перед соседями.

– Сервис охватывает наиболее распространенные бытовые риски, включая пожар, взрыв, а также ущерб, причиненный в результате подтопления. Оформление осуществляется в формате ежемесячной подписки, что делает услугу гибкой и доступной для пользователей. Решение об оформлении страховки остается за пользователем, а команда АО «НИТ» совместно с партнерами обеспечила удобную и безопас­ную интеграцию сервиса в экосистему мобильного приложения, – отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.

Оформление полиса занимает всего несколько минут и проводится полностью в цифровом формате – без бумажных документов и личного визита, что обеспечивает простоту и безопасность процесса. Сервис интегрирован в экосистему государственных электронных услуг, что позволяет гражданам одно­временно управлять имущественными и административными вопросами в одном приложении.

Мобильные сервисы становятся ключевым каналом получения государственных услуг: в 2025 году казахстанцы получили более 51,5 млн услуг онлайн, почти половина из них была оказана через мобильное приложение eGov Mobile. По данным АО «НИТ», цифровым продуктом пользуются более 11,7  млн казахстанцев, при этом ежемесячная активная аудитория приложения составляет 6,4 млн пользователей. Еже­дневно приложением пользуются более 671 тыс. человек.

В 2025-м казахстанцам стали доступны уже более 220 цифровых сервисов и госуслуг. Так, с прошлого года услугу «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» можно оформить через eGov Mobile. Вся процедура проводится дистанционно.

Можно ли еGov Mobile, eOtinish и eLicense.kz рассматривать как ключевые элементы национальной цифровой экосистемы? Вполне, поскольку их интеграция и функциональная взаимодополняемость способствуют развитию цифрового государства, повышению эффективности госуправления и улучшению качества предоставляемых услуг.

