Национальный фестиваль Keruen Fest состоится в Астане

Культура и общество
6
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Все горожане и гости города смогут попробовать свои силы в поднятии барана, тогызкумалак, перетягивании каната, асык ату.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Завтра, 30 августа, в День Конституции Республики Казахстан молодежный ресурсный центр «Астана жастары» проведет национальный фестиваль Keruen Fest, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

В пресс-службе отмечают, что в рамках проекта Keruen Fest на безвозмездной основе для всех жителей пройдут мастер-классы по рукоделию, изготовлению национальных изделий, гончарному делу, пошиву национальной одежды и созданию многовековой национальной юрты.

А также для всех маленьких гостей будут работать аквагримеры и аниматоры в национальных костюмах.

Все горожане и гости города смогут попробовать свои силы в поднятии барана, тогызкумалак, перетягивании каната, асык ату.

В проведении праздничного концерта и награждения, а также для поздравления в рамках проекта ожидается участие представителей государственных органов и депутатов маслихата.

Мероприятие состоится в парке Коктал в 16:00 часов 30 августа.

 

 

#Астана #фестиваль #День Конституции #Keruen Fest

Популярное

Все
В такой тесноте и заразиться недолго
Лидер прежний – «Ордабасы»
Инициативы особого значения
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Энергетики вернули деньги по решению суда
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
О качестве урожая на законодательном поле
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
И дивидендов не видят, и выйти не могут
О цифровых проектах и не только
Аналог молока. Растительный
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
Путь к безъядерному миру
Кто ответит за базар?
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

В Астане снова пройдёт фестиваль The Spirit of Astana
Проект "JOLTAP": первые модульные пункты открыли в Астане
Незаконно проданную ферму вернули государству в Жамбылской …
Казахстанцев спросили о качестве медицинской помощи – итоги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]