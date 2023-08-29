Национальный фестиваль Keruen Fest состоится в Астане

Все горожане и гости города смогут попробовать свои силы в поднятии барана, тогызкумалак, перетягивании каната, асык ату.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Завтра, 30 августа, в День Конституции Республики Казахстан молодежный ресурсный центр «Астана жастары» проведет национальный фестиваль Keruen Fest, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

В пресс-службе отмечают, что в рамках проекта Keruen Fest на безвозмездной основе для всех жителей пройдут мастер-классы по рукоделию, изготовлению национальных изделий, гончарному делу, пошиву национальной одежды и созданию многовековой национальной юрты.

А также для всех маленьких гостей будут работать аквагримеры и аниматоры в национальных костюмах.

Все горожане и гости города смогут попробовать свои силы в поднятии барана, тогызкумалак, перетягивании каната, асык ату.

В проведении праздничного концерта и награждения, а также для поздравления в рамках проекта ожидается участие представителей государственных органов и депутатов маслихата.

Мероприятие состоится в парке Коктал в 16:00 часов 30 августа.