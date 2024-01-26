Национальный календарь на 2024 год представили в Караганде

Представители Qazaq club презентовали в Карагандинской библиотеке имени Н. В. Гоголя Национальный календарь знаменательных дат на 2024 год, посвященный казахским батырам, сообщает Kazpravda.kz.kz .

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По информации акимата Карагандинской области, календарь насчитывает 46 знаменательных дат, связанных с историей и культурой народа. Также в этом году в него вошли три дня, посвящённых военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Это дни сардаров – военачальников и полководца Богенбая-батыра, День сарбазов и День сержантов.

– Знаменательные дни календаря рассказывают о казахской литературе, истории, обычаях и традициях, искусстве, национальной кухне, исторических деятелях, национальных играх, земле, единстве народа, государственном языке, институте семьи, национальной одежде, батырах, джигитах, матерях-героинях, мудрых аксакалах, – рассказали представители Qazaq club.

Также в календаре есть День казахского народа. Календарь охватил традиционные праздники Амал мерекесі, Кымызмұрындық и другие, в нём нашли отражение шесть казахских обрядов: селт еткізер, кестелі орамал, шаңырақ көтеру, асар, бата беру, құрылтай.

В администрации напомнили, что впервые Национальный календарь знаменательных дат, направленный на сохранение и популяризацию духовных ценностей, был презентован в 2019 году. Особенность календаря в том, что он систематизировал 18 духовных ценностей, 3 традиционных праздника, 6 обрядов, 25 исторических деятелей и 8 исторических событий, известных казахской истории.

В 2023–2024 учебном году календарь внесён в единый воспитательный план управления образования Карагандинской области. С ним ежегодно знакомятся более 170 тысяч учеников 417 школ области, также он внедрён в 58 колледжах, 246 организациях клубного типа, 257 библиотеках региона.