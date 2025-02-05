Национальный костюм – отражение традиций народа

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Около двухсот преподавателей и тысячи студентов Атырауского университета им. Х. Досмухамедова организовали челлендж «Национальная одежда – зеркало нации».

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– В нашем университете стало трендом носить одежду в национальном стиле. В нацио­нальном костюме и украше­ниях прослеживаются древняя культура, история, традиции и обы­чаи. Это наша национальная идентичность, которая передается из поколения в поколение. С целью популяризации национальной одежды мы нап­равляем этот челлендж в высшие учебные заведения страны. Наша студенческая молодежь с удовольствием носит национальную одежду, сочетающую в себе модные тенденции и красоту казахских орнаментов, – отметил ректор вуза Саламат Идрисов.

В назначенный день студенты и преподаватели вуза не только пришли в национальной одежде, но и соревновались в национальных видах спорта – тоғызқұмалақ, асық ату и других.

Местный вуз передал эстафету-челлендж Восточно-Казах­станскому университету им. С. Аманжолова, Западно-Казахстанскому университету им. М. Утемисова, Южно-Казах­станскому университету им. М. Ауэ­зова, Северо-Казахстанскому университету им. М. Козыбаева, Карагандинскому университету им. Е. Букетова.

#Атырау #национальная одежда #челлендж

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