Национальный костюм – отражение традиций народа Свежий выпуск 5 февраля 2025 г. 1:26 66 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области Около двухсот преподавателей и тысячи студентов Атырауского университета им. Х. Досмухамедова организовали челлендж «Национальная одежда – зеркало нации». фото автора – В нашем университете стало трендом носить одежду в национальном стиле. В национальном костюме и украшениях прослеживаются древняя культура, история, традиции и обычаи. Это наша национальная идентичность, которая передается из поколения в поколение. С целью популяризации национальной одежды мы направляем этот челлендж в высшие учебные заведения страны. Наша студенческая молодежь с удовольствием носит национальную одежду, сочетающую в себе модные тенденции и красоту казахских орнаментов, – отметил ректор вуза Саламат Идрисов. В назначенный день студенты и преподаватели вуза не только пришли в национальной одежде, но и соревновались в национальных видах спорта – тоғызқұмалақ, асық ату и других. Местный вуз передал эстафету-челлендж Восточно-Казахстанскому университету им. С. Аманжолова, Западно-Казахстанскому университету им. М. Утемисова, Южно-Казахстанскому университету им. М. Ауэзова, Северо-Казахстанскому университету им. М. Козыбаева, Карагандинскому университету им. Е. Букетова. #Атырау #национальная одежда #челлендж