Нацпарки очень популярны Свежий выпуск 20 февраля 2025 г. 2:00 100 Лилия Мухитова В 2024 году национальные парки Казахстана посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше по сравнению с 2023-м (2,4 млн), сообщает официальный сайт Комитета индустрии туризма МТС РК. фото из архива "КП" Эти данные подтверждают растущий интерес к экотуризму и свидетельствуют о высокой привлекательности природных достопримечательностей страны. Наибольшей популярностью среди туристов традиционно пользуются национальные парки Алматинской группы – Иле-Алатауский, Чарынский, Алтын-Эмель и озера Кольсай. Для удобства туристов в Казахстане функционируют 16 визит-центров, восемь из которых расположены непосредственно на территории национальных парков. Эти объекты помогают посетителям глубже ознакомиться с природным наследием страны и обеспечивают комфортные условия для путешественников. Развитие экотуризма, включая строительство визит-центров и глэмпингов, не только расширяет возможности для путешественников, но и способствует сохранению природной красоты национальных парков Казахстана. #туризм #экотуризм #нацпарк