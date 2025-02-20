Нацпарки очень популярны

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Лилия Мухитова

В 2024 году национальные парки Казахстана посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше по сравнению с 2023-м (2,4 млн), сообщает официальный сайт Комитета индустрии туризма МТС РК.

фото из архива "КП"

Эти данные подтверждают растущий интерес к экотуризму и свидетельствуют о высокой привлекательности природных достопримечательностей страны. Наибольшей популярностью среди туристов традиционно пользуются национальные парки Алматинской группы – Иле-Алатауский, Чарынский, Алтын-Эмель и озера Кольсай.

Для удобства туристов в Казахстане функционируют 16 визит-центров, восемь из которых расположены непосредственно на территории национальных парков. Эти объекты помогают посетителям глубже ознакомиться с природным наследием страны и обеспечивают комфортные условия для путешественников. Развитие экотуризма, включая строительство визит-центров и глэмпингов, не только расширяет возможности для путешественников, но и способствует сохранению природной красоты национальных парков Казахстана.

#туризм #экотуризм #нацпарк

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