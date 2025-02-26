Научить учиться

Адал Азамат
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Руслан Каратабанов прошел путь от учителя до вице-президента Национальной академии образования

Фото из личного архива Р.Каратабанова

Педагог, исследователь, автор учебников по гео­графии, разработчик программ, по которым учатся тысячи школ по всей стране, он сейчас работает в Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина.

Как рассказывает Руслан Каратабанов, любовь к науке ему привила учитель географии Ольга Железникова:

– Ее нестандартные методы преподавания, любовь к деталям, пространству – все это восхищало. Ольга Александровна создала краеведческий музей в нашей школе. Не только я, но и несколько ребят благодаря нашей учительнице стали гео­графами.

В школе Руслан принимал участие в олимпиадах по гео­графии, занимал призовые места. А еще играл в драмкружке, особенно запомнилась роль профессора в спектакле «Двенадцать месяцев».

– Я обучал принцессу премуд­ростям наук. И эта роль мне настолько понравилась, что решил в будущем посвятить себя науке, – улыбается Руслан Адилханович.

В 1993 году он поступает в Казахский национальный педагогический университет им. Абая на географо-экологический факультет. Окончил вуз с красным дипломом, получив квалификацию «преподаватель географии». Выпускника пригласили на должность ассистента кафед­ры страноведения в КазНПУ.

– Я работал с корифеями казахстанской географической науки, среди них – Алия Бейсенова, Кабдолла Карпеков, Ертис Ахметов, Куляш Каймулдинова, Салтанат Абильмажинова и другие. Старшие коллеги дали ценные наставления, которыми я руководствуюсь по сей день, – рассказывает Руслан Каратабанов.

В те годы он пробовал свои силы и в подготовке учебников. Первые книги по географии в основном писались на казахском языке, и издательствам нужны были переводчики на русский. Тогда молодому педагогу дали перевести небольшие параграфы, и он охотно за это взялся.

– Это был вызов: молодой человек, ассистент – и уже переводит такие серьезные издания. Тогда не было ни компьютеров, ни технических средств. Я получал рукописи на листах А4, переводил, исписывал страницы, а затем их набирали в издательстве, проверяли, писали заключение, – вспоминает географ.

Он уже тогда хотел стать автором учебников. К примеру, видел свою концепцию издания, понимал, что некоторые материалы изложил бы в другой логической последовательности, где-то хотел усложнить задания или добавить больше креатива.

– В то время издательства работали только с авторитетными учеными, которые имеют степени кандидатов и докторов наук. У меня не было ни того, ни другого, и я на время мечту писать учебники отложил, – вспоминает наш герой.

Приехав в Астану, Руслан Каратабанов работал преподавателем географии в Евразийском нацио­нальном университете им. Л. Н. Гумилева, Назарбаев интеллектуальной школе, Назарбаев Университете и других учебных заведениях. Географ проводил экспертизы новых учебников. А однажды в ЕНУ пришла президент издательства «Алматыкітап» Гаухар Саймасаева. Она предложила преподавателю написать учебник по географии. Руслан Адильханович понял – пришло его время. Так он стал сотрудничать с издательством для написания учебника по гео­графии для 10-го класса.

– Этот учебник вышел достаточно нетипичным для нашей системы образования, – продолжает ученый. – Издательство выпустило книгу небольшим тиражом, потому что я был неизвестным автором, и непонятно, как школы отреагировали бы на мой учебник. Но когда началось внедрение обновленного содержания образования с ожидаемыми результатами в виде функциональной грамотности, критического мышления, тогда в «Алматыкітап» дали мне карт-бланш.

Выпуск учебника – многоэтапный процесс, поэтому Руслан Каратабанов трудился совмест­но с командой соавторов. Экспериментировали – начиная от дизайна и композиции и заканчивая содержанием заданий.

– Конечно, работать по новым учебникам учителям было нелегко. Нужно накапливать новые методические материалы, по­этому в первое время оценки педагогов были неоднозначными. Но потихоньку понимание всех заданий, целевых результатов нарастало, и учебники вошли в учебный процесс, – констатирует Руслан Каратабанов.

Во время пандемии педагог примерил на себя роль… телеведущего. Он был разработчиком и ведущим телеуроков по географии.

– В то время я работал в Назарбаев Университете, и мне предложили вести уроки, – вспоминает наш собеседник. – Живой и телевизионный уроки сильно отличаются. Нужна подготовка. Опытные учителя разрабатывали один урок за несколько часов, а у меня уходило на это до четырех суток…

Сейчас в должности вице-президента Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Руслан Каратабанов занимается разработкой стандартов, типовых учебных планов и программ для всей страны. Государственный общеобразовательный стандарт – это главный документ всей системы среднего образования. Здесь указано, какие глобальные цели должны достичь ученики. Стандарт включает в себя такие категории, как ценностные ориен­тации, ожидаемые результаты по образовательным областям и предметам.

– В советские и постсоветские годы мы ограничивались только одним компонентом – содержанием образования. Человек должен был знать основы определенных наук, тематических разделов и подразделов. Сейчас этого недостаточно, ведь можно хорошо освоить школьную программу, но в жизни не знать, как ее применить, – поясняет он.

Эксперт уверен, что детей важно обучать функциональной грамотности, критическому мышлению и коммуникативным навыкам.

– Если я обучаю картографии, то дети должны уметь пользоваться навигаторами, цифровыми картами, – приводит он пример. – Помимо этого я должен прививать национальные ценности: ребенок должен понимать, в какой стране живет, знать историю и культуру. И все это встроено в содержание текстов, заданий, есть в методических рекомендациях учителям.

На основе ожидаемых результатов составляется типовой учебный план. Это уже более конкретный документ, в котором указывается общее количество предметов и часов, разделенных по классам.

Недавно в СМИ сообщили, что в 2026 году будет внедрен новый Госстандарт. Руслан Каратабанов поправляет: стандарт, который внедрен в 2016 году, будет лишь усовершенствован. А с точки зрения содержания все разделы предметов останутся на своих местах. Небольшие изменения коснутся системы ценностей.

– В действующих стандартах образования мы оперируем шестью ценностями: уважение, открытость, сотрудничест­во, обу­чение на протяжении жизни, труд и творчество. В прошлом году на третьем заседании Национального курултая в Атырау Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил шесть ключевых ценностных ориентиров всего казахстанского общества. Мы их «сажаем» в новый стандарт и встраиваем в содержание каждого предмета, – объяснил вице-президент Академии образования.

По его словам, такие ценности, как закон и порядок, «распаковываются» до микрокомпетенций. В некоторых предметах появятся элементы искусственного интеллекта. Кстати, инструменты на базе ИИ в школьной системе используются давно. Это онлайн-переводчики, геонавигационные системы, и сейчас Министерство просвещения планирует оформить их в типовой учебной программе.

– Одновременно с навыками применения искусственного интеллекта нужно привить ребенку цифровую гигиену и научить основам ки­­бер­безопасности, – отмечает Руслан Каратабанов. – Например, сколько часов ученик должен иметь экранного времени. Даем ему задание, и он должен постоян­но с этими инструментами работать.

При этом Руслан Каратабанов заверяет: нет причин волноваться, что дети будут генерировать готовые эссе, ответы на задания. Они будут применять ИИ в контексте предмета и целей обучения. Важно доверять молодому поколению и современным инструментам, которые привносят в систему образования все больше возможностей.

#педагог #вице-президент #Руслан Каратабанов #Национальная академия образования

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