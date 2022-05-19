Научиться правильно оказывать первую помощь предлагают в Нур-Султане

На кону – жизнь

Умение вовремя и правильно оказать первую помощь пострадавшему – очень ценный навык. И этому можно научиться в учебно-симуляционном центре при Городской станции скорой медицинской помощи акимата г. Нур-Султана.

Алло, скорая!

Здание в несколько этажей с цифрой 103 на фасаде видно издалека. Учебно-симуляционный центр расположен на самом верх­нем четвертом этаже, остальные три занимает городская станция скорой медицинской помощи. Здесь же находится центральная диспетчерская, куда поступают все звонки от жителей столицы. И уже отсюда диспетчеры направляют заявки на другие подстанции, которых в городе четыре.

– В среднем в день бывает свыше двух тысяч звонков. В зависимости от сезона и времени суток цифра колеблется. И если в холодное время года чаще всего обращаются с жалобами на симптомы простуды, то в летнее время больше отравлений. А вот травмы и сердечные заболевания не выбирают ни времени, ни сезона. Зимой причиной травм бывает гололед, а летом – всевозможные аттракционы, батуты, велосипеды, самокаты, – рассказывает руководитель центра Касым Шынтас.

Идем смотреть учебные залы. В самом первом мы сразу видим манекены в полный человеческий рост. Причем они повторяют тело человека не только внешне, но и изнутри.

– Манекены дают обратную связь. То есть внутри они оснащены специальными датчиками, которые при определенных манипуляциях издают сигналы, светятся. Это очень помогает при обучении, – разъясняет Касым Маликулы.

С разрешения инструктора трогаем манекены, на ощупь поверх­ность мягкая, глаза подвижные, то есть веко открывается и закрывается, имеются зубы. Совсем как настоящий выглядит малыш-манекен, у которого есть даже язычок во рту, очень реалис­тичный.

– Немалая часть обращений связана с детьми, в том числе грудными. Обычно такие звонки поступают вечером и ночью. Когда ребенок плачет, первое, что делает мама, – дает ему грудь. При этом не учитывает, что плачущий младенец не может резко перестать плакать и начать сосать. Если неправильно организовать кормление, малыш может просто захлебнуться молоком, при плаче у грудничков, бывает, западает язык. На примере этих малышей-манекенов мы объясняем слушателям, как правильно помочь ребенку, который поперхнулся, у которого произошло западение языка, – говорит К. Шынтас.

К слову, оказывается, когда ребенок поперхнулся, важно правильно помочь ему: нельзя просто стучать по спине, трясти, пытаясь вытащить застрявшее в горле. Даже если это поможет в тот самый момент, потом могут быть негативные последствия. Например, от сильной тряски может произойти защемление нерва, а мышцы шейного отдела у детей бывают слабыми, и о том, что нерв зажат, можно и не догадываться, пока спустя пару лет не появятся разные симптомы. Так, например, ущемленный нерв, даже самый маленький, может стать причиной задержки развития, невротических заболеваний, легковозбудимости, агрессивности ребенка.

Вам помочь?

В следующем кабинете проходит обучение группа сотрудников одной из клининговых компаний города. В трудовой функционал этих «фей чистоты» не входит оказание первой медицинской помощи. Но полезные навыки, которые они получают на обучении в центре, могут помочь спасти чью-то жизнь.

Заболевания сердца – вещь коварная, как, впрочем, и любая болезнь. Бывают случаи, что человеку стало внезапно плохо, и он падает прямо в подъезде, на лестничном пролете, в лифте. И обнаруживает его первым именно работник клининговой фирмы, обслуживающей дом или здание. Вот в такие моменты важно распознать и оказать первую помощь грамотно.

– У взрослой части населения одной из распространенных причин потери сознания являются болезни сердечно-сосудистой системы – инфаркт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, а также гипертония, то есть повышенное артериальное давление, – рассказывает инструктор на занятии, куда мы с его разрешения попали на несколько минут, чтобы увидеть процесс своими глазами.

Слушатели курса по одному подходят к манекену и демонст­рируют знания, полученные в ходе обучения.

– Ағай, ағай, сізге не болды? Көмек керек па? – вслух, четко, внятно спрашиваем, одновременно придерживая лежащего за плечи. Если человек не отзывается, отсутствуют признаки жизни – набираем 103, вызываем скорую, а пока проверяем пульс и начинаем делать прямой массаж сердца...

Мы слушаем, смотрим и понимаем, как на самом деле важно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Ведь в таких ситуациях счет идет на минуты. И от того, насколько своевременно и верно оказана первая помощь, зависит многое. Правильные действия до приезда скорой могут спасти жизнь или не допустить инвалидизации человека.

Ребенок поперхнулся, получил ожог, случайный перелом, человек потерял сознание – мало ли бывает случаев, когда требуется среагировать и помочь? Но мы не врачи, скорая помощь тоже не может прибыть мгновенно, особенно если несчастный случай произошел на природе, далеко от города. Поэтому такие навыки очень нужны всем.

Примечательно, что пройти базовый курс реанимации может каждый желающий. Центр оказывает такие услуги на платной основе. Достаточно прийти по адресу: ул. Рыскулова, 8⁄1, оплатить, и вас запишут в группу. Занятие проходят в группе не более 15 человек, в конце обучения обязательно все сдают тест, выдается сертификат международного образца. Вы только представьте: потратив всего один рабочий день, восемь часов, вы можете получить базовые знания, которые, возможно, спасут кому-то жизнь.

Вы приобретете навыки, которые будут всегда с вами: сможете остановить кровотечение, наложить шину, сделать правильно массаж сердца, искусственное дыхание и много еще чего, обучат этому профессионалы своего дела. Мастер-класс инструкторы могут провести и для коллективов, по предварительной заявке.

– Чаще всего мы обучаем коллективы предприятий, организаций. Особенно актуальны такие знания для тех, кто работает с детьми, людьми. Это педагоги, инструкторы фитнесс-залов, бассейнов, спортзалов. Индивидуально в частном порядке приходят учиться не так много, всего около 30 человек в год, – говорит руководитель центра Касым Шынтас.

К слову, раньше курс «Медицина» был обязательным в педагогических вузах. Потом его убрали. Хотя это важные навыки для учителей. Может, пора вернуть его в программу педвузов? Ведь это один из важнейших навыков для учителя – оказать первую помощь.

Дорожная тема

– Да чему вы меня можете на­учить? У меня водительский стаж 20, 30, 40 лет, – часто с такого скептического восклицания начинается знакомство инструктора по безопасному вождению Анд­рея Сильченко с водителями, которых на обучение отправили с предприятия.

И уже через полчаса занятий скепсис и недоверие сменяются любопытством, а потом интересом.

– В процессе обучения мы разбираем конкретные примеры, используя современные технологии, предоставляем обучающимся возможность увидеть разный исход стандартных, так и нестандарт­ных ситуаций. Нередко потом водители признаются, что часть теории со временем забывается, отсутствует прикладность, и бывает, что теряются даже шоферы со стажем, – рассказывает Андрей Сильченко.

Здесь же проходят обязательное обучение и водители станций скорой помощи.

– Несколько лет назад участились случаи аварий с участием наших водителей, руководством было приято решение проводить систематическое и обязательное обучение безопасному вождению. И уже сейчас мы можем говорить с уверенностью, что это было стратегически верное решение. Аварийность с участием наших водителей снизилась на 55–60%, при этом виновность водителей карет скорой помощи практичес­ки сведена к нулю, – делится А. Сильченко.

К слову, любой желающий может также пройти курс безопасного вождения на платной основе. Стоит отметить, что одним из главных принципов руководства учреждения – Городской станции скорой медицинской помощи – является непрерывное обучение всех сотрудников: врачей, фельд­шеров, техперсонала. Базовый курс реабилитации проходят даже охранники.

Учебно-симуляционный центр основан в 2019 году, но уже сейчас можно сказать, что его создание было оправданным и верным. Современный центр, оснащенный всем необходимым оборудованием, манекенами-тренажерами, инструментарием, мультимедийной оргтехникой и, самое главное, профессиональными инструкторами, выполняет большую и нужную работу – учит спасать жизни, оказывать первую помощь.

Центр заключил договор о совместной работе с Американской ассоциацией сердца, с зачислением УСЦ в состав учебной базы АСС. Кроме того, активно сотрудничает и с медицинскими колледжами г. Нур-Султана и не только.

Стоит отметить, что центр также реализует благотворительные проекты. Так, был проведен мастер-класс для филиала «ОО по правам инвалидов «Жан», сотрудников параолимпийского центра, которые обслуживают и тренируют людей с особыми потребностями.

Не упустить момент

– Еще пять минут назад он дышал!

– Увы, ничего не можем сделать, время упущено.

Подобные диалоги, к сожалению, нередки. Бывают случаи, когда даже самая быстрая скорая не может приехать за минуту или две. И в таких случаях важно не упустить то самое «золотое время», о котором знают все медики и не знают все остальные.

Когда, например, дома кто-то потерял сознание, подавляющее большинство впадает в панику. Так, вместо того чтобы обеспечить ему беспрепятственный доступ воздуха, положить на плоскую поверхность, начинается столпотворение. Также не каждый, а точнее сказать, минимальное количество обывателей сможет различить симптомы инсульта от инфарк­та, определить, повысилось или понизилось давление, а значит, и вовремя, правильно среагировать.

А много ли среди нас тех, кто знает точно, что делать, если давление повышено, снижено, сердце выпрыгивает из груди или, наоборот, замедлило внезапно ход, ребенок проглотил или засунул в нос монету, пуговицу, косточку? А кто может включить дефибриллятор и использовать его по назначению?

Но ведь мы не учились на медиков, скажете вы. Да, но ведь медики не всегда ходят рядом, и умение оказать помощь может оказаться нужным в любой момент, в любой стране и городе.

Нынче много говорят и пишут о нужности и важности вкладывать в себя, в знания. Так не пора ли всем нам осознать, что важнее навыка, чем оказать первую помощь и спасти жизнь, нет? Ведь самое ценное на земле – это жизнь. Все остальное имеет смысл, если человек жив.

С такими мыслями я покидала учебно-симуляционный центр, решив, что обязательно вернусь и пройду базовый курс, чтобы научиться оказывать первую помощь. Тем более что цена за такие ценные навыки и знания не выше среднего чека, который мы еженедельно оставляем с семьей в ближайшем кафе фастфуда...