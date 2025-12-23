Наука и бизнес: эффективный тандем

Статьи,Образование
402
Кадиша Ныгмет

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева активно развивает интеграцию науки, образования и производства

фото из архива "КП"

От соломы – к инновациям

Так создаются стратегические парт­нерства с промышленными предприя­тиями. Например, через Институт физико-технических наук вуз внедряет такие инновационные проекты, как производство экопанелей, формирует научно-производственный кластер, чтобы стыковать исследования с реальным сектором и готовить кадры, отвечающие потребностям рынка.

Одним из инновационных проектов стал запуск в декабре уходящего года в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области первого в Казахстане опытно-промышленного производства экологичных строительных панелей из некормовой части соломы. Заместитель акима Северо-­Казахстанской области Канат Дузелбаев и ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева ­Ерлан Сыдыков подписали меморандум о стратеги­ческом сотрудничестве.

Уникальная наукоемкая технология реа­лизуется Строительно-техническим инжиниринговым центром университета в рамках мегагранта. На производственной линии будут выпускаться инновационные прессованные строительные экоплиты из соломы под брендом KZ.ECO desk, предназначенные для строительства и тепло­изоляции зданий. Ключевыми преиму­ществами продукции являются использование исключительно отходов соломы, экологическая безопасность и биоразлагаемость, отсутствие вредных веществ, прочность на уровне ДСП, широкая сфера применения, эстетичный внешний вид и высокая экономическая эффективность.

Производственная линия размещена в Тайыншинском районе – регионе с высокой концентрацией соломенных отходов и развитой логистической инфраструктурой, включая железнодорожное сообщение.

Испытания в аккредитованных лабораториях подтвердили высокие показатели прочности, влагостойкости и огнеупорности экоплит. При этом их стоимость в 1,5–2 раза ниже аналогов из древесных материалов (ДСП, OSB). Разработка запатентована в Казахстане и одобрена международной системой патентования PCT.

В отличие от традиционных древесно-стружечных плит, сырье для которых во многом импортируется, экопанели KZ.ECO desk производятся исключительно из аграрных отходов.

– Проект ученых ЕНУ подтверждает, что университетская наука способна создавать реальные и востребованные технологии, вносящие вклад в развитие региональной экономики и укрепление конкурентоспособности казахстанской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это повышает роль университета не только как научно-образовательного, но и как центра инноваций, – подчеркнул ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Проект предусматривает создание новых рабочих мест, усиление индус­триализации региона и привлечение дополнительных инвестиций, формируя новые точки роста. Проектная мощность предприятия составляет около 350 плит в день и до 7 тыс. плит в месяц. В перспективе планируется масштабирование производства, выход на рынок всей страны и развитие экспортных поставок.

Интерес к продукции уже подтверж­ден приглашениями на международные выставки и заключенными контрактами с инвесторами. По словам руководителя проекта, PhD, ассоциированного профессора ЕНУ Асель Джексембаевой, запуск производства стал первым в Казахстане примером реализации полного цикла – от лабораторных исследований до промышленного выпуска инновационного строительного материала.

Стартапы
для коммерциализации

В рамках мегапроекта по созданию Строительно-технического инжинирингового центра под руководством Асель Джексембаевой ведутся прикладные исследования по 19 научно-техническим разработкам.

В целях развития коммерциализации научных разработок и расширения рынка наукоемкой продукции в октябре прошлого года Строительно-техни­ческим инжиниринговым центром ЕНУ была создана стартап-компания ТОО «Полимертек». Эта организация специализируется на производстве полимербитума с использованием жидких нефтяных остатков. Разработанный материал отличается повышенной прочнос­тью, устойчивостью к деформациям и низким температурам.

Ключевым преимуществом технологии является ее экономическая эффективность: стоимость отечественного полимербитума существенно ниже зарубежных аналогов (45–50 тыс. тенге против 70–80 тыс. тенге). Продукт представляет собой 100-процент­ную казахстанскую разработку и производится из местного сырья с применением отечественных полимеров.

Наряду с этим в ЕНУ запущены еще два стартап-проекта: запатентован способ получения гидрофобизатора на основе животных жиров и негашеной извести, а также технология производства пенобетона с применением минеральной фибры.

Исследовательский вуз последовательно реализует модель устойчивого партнерства науки и производства. Так, Институт физико-технических наук ЕНУ и ТОО «PolyCard» подписали соглашение о создании консорциума, направленного на интеграцию образования, науки и бизнеса.

В рамках консорциума планируется проведение совместных исследований в области информационно-коммуникационных технологий, включая RFID-технологии, разработку и внедрение инновационных проектов, создание прикладных решений и коммерциализацию научных результатов. Ключевым элементом станет запуск совместной IT-компании с собственным R&D-отделом и RFID-лабораторией.

Кроме того, акимат Аршалынского района Акмолинской области выразил готовность выделить земельные участки для реализации совместного проекта Института физико-технических наук ЕНУ и ТОО «ЭнергоАтом» по созданию в Казахстане, а также впервые в Центральной Азии современного производства респираторных изделий и нанофильтрующих материалов нового поколения.

#ЕНУ #Образование

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Интеграция должна приносить практическую пользу
Сотрудничество будет укрепляться
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Будни добровольцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]