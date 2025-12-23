Наука и бизнес: эффективный тандем Статьи,Образование 23 декабря 2025 г. 2:00 402 Кадиша Ныгмет Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева активно развивает интеграцию науки, образования и производства фото из архива "КП" От соломы – к инновациям Так создаются стратегические партнерства с промышленными предприятиями. Например, через Институт физико-технических наук вуз внедряет такие инновационные проекты, как производство экопанелей, формирует научно-производственный кластер, чтобы стыковать исследования с реальным сектором и готовить кадры, отвечающие потребностям рынка. Одним из инновационных проектов стал запуск в декабре уходящего года в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области первого в Казахстане опытно-промышленного производства экологичных строительных панелей из некормовой части соломы. Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев и ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Уникальная наукоемкая технология реализуется Строительно-техническим инжиниринговым центром университета в рамках мегагранта. На производственной линии будут выпускаться инновационные прессованные строительные экоплиты из соломы под брендом KZ.ECO desk, предназначенные для строительства и теплоизоляции зданий. Ключевыми преимуществами продукции являются использование исключительно отходов соломы, экологическая безопасность и биоразлагаемость, отсутствие вредных веществ, прочность на уровне ДСП, широкая сфера применения, эстетичный внешний вид и высокая экономическая эффективность. Производственная линия размещена в Тайыншинском районе – регионе с высокой концентрацией соломенных отходов и развитой логистической инфраструктурой, включая железнодорожное сообщение. Испытания в аккредитованных лабораториях подтвердили высокие показатели прочности, влагостойкости и огнеупорности экоплит. При этом их стоимость в 1,5–2 раза ниже аналогов из древесных материалов (ДСП, OSB). Разработка запатентована в Казахстане и одобрена международной системой патентования PCT. В отличие от традиционных древесно-стружечных плит, сырье для которых во многом импортируется, экопанели KZ.ECO desk производятся исключительно из аграрных отходов. – Проект ученых ЕНУ подтверждает, что университетская наука способна создавать реальные и востребованные технологии, вносящие вклад в развитие региональной экономики и укрепление конкурентоспособности казахстанской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это повышает роль университета не только как научно-образовательного, но и как центра инноваций, – подчеркнул ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков. Проект предусматривает создание новых рабочих мест, усиление индустриализации региона и привлечение дополнительных инвестиций, формируя новые точки роста. Проектная мощность предприятия составляет около 350 плит в день и до 7 тыс. плит в месяц. В перспективе планируется масштабирование производства, выход на рынок всей страны и развитие экспортных поставок. Интерес к продукции уже подтвержден приглашениями на международные выставки и заключенными контрактами с инвесторами. По словам руководителя проекта, PhD, ассоциированного профессора ЕНУ Асель Джексембаевой, запуск производства стал первым в Казахстане примером реализации полного цикла – от лабораторных исследований до промышленного выпуска инновационного строительного материала. Стартапы для коммерциализации В рамках мегапроекта по созданию Строительно-технического инжинирингового центра под руководством Асель Джексембаевой ведутся прикладные исследования по 19 научно-техническим разработкам. В целях развития коммерциализации научных разработок и расширения рынка наукоемкой продукции в октябре прошлого года Строительно-техническим инжиниринговым центром ЕНУ была создана стартап-компания ТОО «Полимертек». Эта организация специализируется на производстве полимербитума с использованием жидких нефтяных остатков. Разработанный материал отличается повышенной прочностью, устойчивостью к деформациям и низким температурам. Ключевым преимуществом технологии является ее экономическая эффективность: стоимость отечественного полимербитума существенно ниже зарубежных аналогов (45–50 тыс. тенге против 70–80 тыс. тенге). Продукт представляет собой 100-процентную казахстанскую разработку и производится из местного сырья с применением отечественных полимеров. Наряду с этим в ЕНУ запущены еще два стартап-проекта: запатентован способ получения гидрофобизатора на основе животных жиров и негашеной извести, а также технология производства пенобетона с применением минеральной фибры. Исследовательский вуз последовательно реализует модель устойчивого партнерства науки и производства. Так, Институт физико-технических наук ЕНУ и ТОО «PolyCard» подписали соглашение о создании консорциума, направленного на интеграцию образования, науки и бизнеса. В рамках консорциума планируется проведение совместных исследований в области информационно-коммуникационных технологий, включая RFID-технологии, разработку и внедрение инновационных проектов, создание прикладных решений и коммерциализацию научных результатов. Ключевым элементом станет запуск совместной IT-компании с собственным R&D-отделом и RFID-лабораторией. Кроме того, акимат Аршалынского района Акмолинской области выразил готовность выделить земельные участки для реализации совместного проекта Института физико-технических наук ЕНУ и ТОО «ЭнергоАтом» по созданию в Казахстане, а также впервые в Центральной Азии современного производства респираторных изделий и нанофильтрующих материалов нового поколения. #ЕНУ #Образование