От соломы – к инновациям

Так создаются стратегические парт­нерства с промышленными предприя­тиями. Например, через Институт физико-технических наук вуз внедряет такие инновационные проекты, как производство экопанелей, формирует научно-производственный кластер, чтобы стыковать исследования с реальным сектором и готовить кадры, отвечающие потребностям рынка.

Одним из инновационных проектов стал запуск в декабре уходящего года в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области первого в Казахстане опытно-промышленного производства экологичных строительных панелей из некормовой части соломы. Заместитель акима Северо-­Казахстанской области Канат Дузелбаев и ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева ­Ерлан Сыдыков подписали меморандум о стратеги­ческом сотрудничестве.

Уникальная наукоемкая технология реа­лизуется Строительно-техническим инжиниринговым центром университета в рамках мегагранта. На производственной линии будут выпускаться инновационные прессованные строительные экоплиты из соломы под брендом KZ.ECO desk, предназначенные для строительства и тепло­изоляции зданий. Ключевыми преиму­ществами продукции являются использование исключительно отходов соломы, экологическая безопасность и биоразлагаемость, отсутствие вредных веществ, прочность на уровне ДСП, широкая сфера применения, эстетичный внешний вид и высокая экономическая эффективность.

Производственная линия размещена в Тайыншинском районе – регионе с высокой концентрацией соломенных отходов и развитой логистической инфраструктурой, включая железнодорожное сообщение.

Испытания в аккредитованных лабораториях подтвердили высокие показатели прочности, влагостойкости и огнеупорности экоплит. При этом их стоимость в 1,5–2 раза ниже аналогов из древесных материалов (ДСП, OSB). Разработка запатентована в Казахстане и одобрена международной системой патентования PCT.

В отличие от традиционных древесно-стружечных плит, сырье для которых во многом импортируется, экопанели KZ.ECO desk производятся исключительно из аграрных отходов.

– Проект ученых ЕНУ подтверждает, что университетская наука способна создавать реальные и востребованные технологии, вносящие вклад в развитие региональной экономики и укрепление конкурентоспособности казахстанской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это повышает роль университета не только как научно-образовательного, но и как центра инноваций, – подчеркнул ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Проект предусматривает создание новых рабочих мест, усиление индус­триализации региона и привлечение дополнительных инвестиций, формируя новые точки роста. Проектная мощность предприятия составляет около 350 плит в день и до 7 тыс. плит в месяц. В перспективе планируется масштабирование производства, выход на рынок всей страны и развитие экспортных поставок.

Интерес к продукции уже подтверж­ден приглашениями на международные выставки и заключенными контрактами с инвесторами. По словам руководителя проекта, PhD, ассоциированного профессора ЕНУ Асель Джексембаевой, запуск производства стал первым в Казахстане примером реализации полного цикла – от лабораторных исследований до промышленного выпуска инновационного строительного материала.

Стартапы

для коммерциализации

В рамках мегапроекта по созданию Строительно-технического инжинирингового центра под руководством Асель Джексембаевой ведутся прикладные исследования по 19 научно-техническим разработкам.

В целях развития коммерциализации научных разработок и расширения рынка наукоемкой продукции в октябре прошлого года Строительно-техни­ческим инжиниринговым центром ЕНУ была создана стартап-компания ТОО «Полимертек». Эта организация специализируется на производстве полимербитума с использованием жидких нефтяных остатков. Разработанный материал отличается повышенной прочнос­тью, устойчивостью к деформациям и низким температурам.

Ключевым преимуществом технологии является ее экономическая эффективность: стоимость отечественного полимербитума существенно ниже зарубежных аналогов (45–50 тыс. тенге против 70–80 тыс. тенге). Продукт представляет собой 100-процент­ную казахстанскую разработку и производится из местного сырья с применением отечественных полимеров.

Наряду с этим в ЕНУ запущены еще два стартап-проекта: запатентован способ получения гидрофобизатора на основе животных жиров и негашеной извести, а также технология производства пенобетона с применением минеральной фибры.

Исследовательский вуз последовательно реализует модель устойчивого партнерства науки и производства. Так, Институт физико-технических наук ЕНУ и ТОО «PolyCard» подписали соглашение о создании консорциума, направленного на интеграцию образования, науки и бизнеса.

В рамках консорциума планируется проведение совместных исследований в области информационно-коммуникационных технологий, включая RFID-технологии, разработку и внедрение инновационных проектов, создание прикладных решений и коммерциализацию научных результатов. Ключевым элементом станет запуск совместной IT-компании с собственным R&D-отделом и RFID-лабораторией.

Кроме того, акимат Аршалынского района Акмолинской области выразил готовность выделить земельные участки для реализации совместного проекта Института физико-технических наук ЕНУ и ТОО «ЭнергоАтом» по созданию в Казахстане, а также впервые в Центральной Азии современного производства респираторных изделий и нанофильтрующих материалов нового поколения.