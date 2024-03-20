«Наурыз бал» с участием представителей дипкорпуса прошел в Астане

Мероприятие объединило дипломатический корпус различных стран, руководителей международных организаций и представителей иностранных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По данным ведомства, министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о новом формате празднования Наурыз мейрамы, подробно остановилась на основных тезисах главы государства, озвученных на третьем заседании Национального курултая.

Символично, что именно в период Наурызнама на важной диалоговой площадке был дан старт масштабным для развития страны инициативам.

Также она перечислила проекты, реализуемые ведомством в целях популяризации культурного наследия и модернизации страны, ее продвижению на мировой арене.

В их числе информационно-просветительский портал Qazaq сulture, презентация которого состоялась на этом мероприятии. Онлайн-портал создан в рамках поручения президента для популяризации культурно-исторического наследия страны и продвижения национального бренда. Qazaq Culture станет визитной карточкой многогранной культуры и богатой истории Казахстана.

Ярким примером многонационального сотрудничества и межкультурного диалога служит первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца BIRLIK. Коллектив создан в 2024 году для сохранения и продвижения культурного наследия народов мира, популяризации традиционной музыки и танцев.

Также несколько месяцев назад создан фольклорный ансамбль ZHOSHY. Участники ансамбля играют на редких музыкальных инструментах, таких как «желбуаз», «мес сырнай», «уілдек», «тастауық». Их мастерство и талант уже нашли признание, в ближайшее время творческий коллектив выступит с гастролями в Китае.

Почетные гости дипломатического бала поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы.

«Примите искренние поздравления с праздником Наурыз. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть это время радости и обновления принесет в ваши сердца светлые и теплые чувства, а в ваш дом – мир и благополучие», — пожелала постоянный координатор ООН Микаэль Фриберг-Стори.

О важности мероприятия рассказала посол Германии в Казахстане Моника Иверсен в своем поздравлении.

«Наурыз пришел с первым дыханием весны. Я уверена, что день весеннего равноденстпия, принесет каждой семье счастье, радость, а Новый год будет полон хороших событий», — отметила она.

Многие представители дипкорпуса говорили о том, что Наурыз в эти праздничные дни объединяет народы.