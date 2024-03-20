Наурыз мейрамы отметили в штаб-квартире ЮНЕСКО

Международное сотрудничество, Общество, Культура и общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В штаб-квартире ЮНЕСКО, при координации постоянного представительства Казахстана при международных организациях в Париже, двенадцать стран, где масштабно отмечают Наурыз мейрамы, провели ежегодное торжественное мероприятие, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Как сообщает  МИД РК, участие в мероприятии приняла генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. С приветственным словом выступили президент генеральной конференции ЮНЕСКО Симона-Мирела Микулеску и первый заместитель генерального директора организации .

В своей речи Син Цюй подчеркнул важность этого праздника как достояния всего человечества, отражающего общее наследие обширного региона с древними культурными традициями.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, выступивший от имени двенадцати стран, отметил, что Наурыз мейрамы объединяет вокруг общих ценностей людей мира и доброй воли, невзирая на религиозные, этнические или языковые различия.

«По всему миру Наурыз приносит перерождение не только в природе, но и в наших душах, символизируя неизбежную победу тепла над холодом, светлого над тёмным, надежды и любви над отчаянием и ненавистью», – подчеркнул казахский дипломат.

Многие отметили совпадение Наурыза со священным для мусульман месяцем Рамадан, что отражает взаимовлияние и синергию различных культурных и духовных традиций, ценностей взаимоуважения и солидарности.

В праздновании Наурыз мейрамы приняли участие руководство ЮНЕСКО, аккредитованные при ней дипломатические миссии государств-членов, сотрудники Секретариата, делегаты 219-й сессии Исполнительного совета организации и представители диаспор стран, где широко отмечают этот праздник.

В концертной программе мероприятия были представлены произведения традиционной музыки Великой степи в исполнении солистов Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Перизат Тураровой (домбра, вокал) и Айгерим Елемесовой (жетіген).

Гостям мероприятия были представлены праздничные национальные блюда, в том числе казахской кухни.

В декабре текущего года Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на своей очередной сессии в г. Асунсьон (Парагвай) рассмотрит обновлённую номинацию «Наурыз» для внесения её в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества от имени уже 13 стран – Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также Монголии, которая подала официальную заявку на присоединение к данной номинации с учётом масштабного празднования Наурыза в этой стране этническими казахами.

#Наурыз #ЮНЕСКО #Париж

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