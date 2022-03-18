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Наурыз – в каждом доме
Наталья Денисова
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Интернациональность в нашей семье берет начало с 1920 года, когда в Тургайском крае русский революционер Георгий Денисов взял в свою семью двухлетнего казахского мальчика, потерявшего родителей.

Семья интернациональная

Мальчика, которого назвали Сашей, Георгий воспитал как родного сына, с заботой и любовью, дал ему образование, определил, как говорили в те времена, в мастеровые – из Саши получился замечательный оружейный мастер.

Кстати, благодаря, наверное, генам, ему легко давались языки, и к двадцати годам Александр свободно говорил на казахском, узбекском, киргизском, турк­менском, таджикском языках. Самостоятельно изучил фарси, который ему нравился. Ну а на русском семья Денисовых общалась дома.

Женился смуглый красавец Саша на сибирячке Галине Степановой. Познакомились они на рудниках в таджикской Исфаре, куда Саша попал за то, что сделал на заказ стилет одному бывалому вору, а Галина – за то, что скрыла от государства белку. У себя на родине в Сибири была Галя охотницей-промысловичкой – стреляла пушного зверя в глаз. И вот одной белке в голову не попала, а попала в грудь, испортила шкурку, а шкурки государству надо было сдавать целыми, для того и брали в охотничьи артели самых метких стрелков. То зверье, что было убито «не по правилам», нужно было тоже сдавать, но за него почти не платили, могли лишь выдать патронов от Охотсоюза. И Галя одну «бракованную» белку сдавать не стала, хотела выделать шкурку и подбить мехом рукавицы. Но кто-то из своих, артельных, донес об этом, и пое­хала Галя на трудовой фронт на рудники за сокрытие добытого от государства.

Но судьба – она непредсказуемая. Встретились на трудфронте Александр и Галина, полюбили друг друга, поженились, родилась у них дочь Ниночка.

А тут война, Александра заб­рали на фронт, так как в пехоте очень нужны были оружейные мастера. Воевал он честно, был удостоен ордена боевого Крас­ного Знамени, семь раз ранен в штыковом бою и раз контужен. Вернулся к жене и дочке больным человеком.

Дали в Исфаре фронтовику Александру направление в реа­билитационный госпиталь для вчерашних фронтовиков в Кызыл­орду, собрала семья пожитки и поехала в южный казахстанский город. После Ниночки уже родился тогда у семейной пары сынок Коля, а в Кызылорде, где осела семья Денисовых после лечения Александра, они нажили еще и сына Алексея.

Николай женился на украинке Людочке Васько. И это мои родители.

У меня нет родных братьев и сестер, но есть много двоюродных братьев и сестер, племянников, есть у меня дети, внуки, в общем, семья у нас большая. А ввиду того, что, когда дело касается любви, у нас в семье не принято обсуждать национальность избранника или избранницы, «ячейка общества» наша еще и мультикультурная, многонациональная. Двоюродная сестренка Оля замужем за русским, у меня муж белорус, красавец-богатырь братец двоюродный Саша женат на миниатюрной кореянке Ирине, с которой нажил шестерых детей. Есть у меня польские, уйгурские, украинские родственники. И, конечно, казахская названная сестра Айман и ее мама Тынымкуль, которую все мы любим и ласково зовем «бабушка Таня».

Лучшие рецепты наурыз-кӨже

Для многих казахстанских семей главный праздник, в который все собираются вместе и радуют друг друга подарками, наверное, Новый год. У моей же семьи – это Наурыз, потому что мы любим весну, любим вкусно поесть, а традиционные блюда этого весеннего праздника очень вкусные. Охотно устраи­ваем вечеринки во дворе и на Наурыз обычно открываем сезон пикников, балуя свою малышню подарками.

Конечно, «особая песня» этого праздника – приготовление древнего уникального блюда наурыз-көже. Без него никак, иначе празднование будет неинтересным.

В нашей семье готовят наурыз-коже по-разному: в современной трансформации, исходя из предпочтений домочадцев, а также по старинному столетнему рецепту.

Самый, наверное, фантастический весенний праздничный рецепт
в моей записной поваренной книжке – это наурыз-көже в тыкве. Да, не совсем традиционно,
но до такой степени вкусно и роскошно, что мы решили хотя бы в один из дней Наурыза
обязательно готовить его для всей семьи.

Итак, берется тыква таких размеров, чтобы помещалась в духовку. С тыквы срезается «крышечка», семена и плацента выскребаются ложкой, и теперь плод нужно начинить.

Первый слой – обжаренное на сливочном масле мясо, желательно мякоть баранины.

Второй – сухофрукты, у нас дома предпочитают курагу и чернослив, но можно взять и любые другие. Вкусно, например, когда на мясо выкладываются ломтики сушеной груши, яблока, айвы. Если есть немного замороженной смородины – тоже туда, это придаст нежнейший аромат блюду.

После сухофруктов выкладываем практически до верха тыквы отваренный почти до готовности рис. Затем тоненький слой изюма. Из специй каждый слой сдабриваем только солью, сухофрукты и так отдадут еде весь свой аромат.

В общем-то, все. Оборачиваем тыкву фольгой, ставим в духовку на средний жар на час-полтора. Готово блюдо, когда шпажка легко протыкает тыквенную кожуру и мякоть. Тогда вынимаем плод из духовки, немного остужаем его, выкладываем на блюдо и разрезаем. Пальчики оближешь! Аромат и вкус настоящего праздника!

Я готовлю наурыз-көже и по собственному рецепту, исходя из того,
что мои домочадцы – белорусы, и они предпочитают на обед наваристые густые супы.
И вот мой рецепт домашнего сытного наурыз-көже.

Ставите варить с утра крепкий бульон из хорошо просоленных, провяленных бараньих косточек с хорошим слоем мякоти. Если вы их солили очень крепко, то мясо нужно предварительно несколько раз промыть в горячей воде или даже вымочить в течение одного-двух часов.

Когда бульон готов, засыпаете в него полстакана отварной красной фасоли, маленькую баночку консервированной кукурузы и домашнюю лапшу. Тесто для лапши нужно месить на яйцах без добавления воды, раскатывать очень тонко и нарезать мелко.

Сварилась лапша до готовности, снимаете наурыз-коже с плиты, посыпаете мелко нарубленной зеленью, заправляете айраном или кислым творогом и подаете к столу.

Ну и, конечно, традиционный рецепт
наурыз-коже. Такое праздничное блюдо
готовит нам наша несравненная бабушка Таня,
к которой мы обязательно заглядываем на Наурыз.

Итак, нужно взять конины полтора килограмма, но можно и все два. Положите мясо в большую кастрюлю (рецепт рассчитан литров на пять наурыз-коже), залейте тремя литрами воды, добавьте целую луковицу и оставьте ее до кипения, снимите пену и варите мясо на медленном огне до готовности: нужно хотя бы три часа, чтобы конина разварилась. По мере выкипания воды подливайте ее.

Через два часа после того, как бульон закипел и стал навариваться, отлейте два стакана жидкости в отдельную миску.

Измельчите курт, штук шесть, и всыпьте его в эту миску. Добавьте туда же мелко нашинкованную луковичку, измельченный чеснок, одного зубка хватит, тертый душистый перец и сливочного масла две столовых ложки. Доведите эту смесь до кипения и оставьте настаиваться примерно на час.

Сто граммов рисовой крупы отварите отдельно
до полуготовности.

Когда конина хорошо разварится, киньте в свою большую кастрюлю с бульоном отваренную крупу, добавьте лапши или наломанной кусочками жаймы и варите еще немного, пока лапша не будет готова и рис не разварится. Выключите огонь.

Теперь выньте из кастрюли сваренное мясо и оставьте его остывать. Затем нарежьте тонкими ломтиками и положите обратно в бульон.

Влейте в суп заправку из курта, перемешайте и снова пос­тавьте кастрюлю на медленный огонь. Добавьте два стакана айрана. Разогревайте наурыз-коже и постоянно помешивайте деревянной ложкой, чтобы молочная составляющая рецепта не свернулась. Доведите до кипения, но не кипятите! Далее соль добавляется по вкусу, вкуснейший суп разливается по тарелкам и подается.

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