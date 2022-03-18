Интернациональность в нашей семье берет начало с 1920 года, когда в Тургайском крае русский революционер Георгий Денисов взял в свою семью двухлетнего казахского мальчика, потерявшего родителей.

Семья интернациональная

Мальчика, которого назвали Сашей, Георгий воспитал как родного сына, с заботой и любовью, дал ему образование, определил, как говорили в те времена, в мастеровые – из Саши получился замечательный оружейный мастер.

Кстати, благодаря, наверное, генам, ему легко давались языки, и к двадцати годам Александр свободно говорил на казахском, узбекском, киргизском, турк­менском, таджикском языках. Самостоятельно изучил фарси, который ему нравился. Ну а на русском семья Денисовых общалась дома.

Женился смуглый красавец Саша на сибирячке Галине Степановой. Познакомились они на рудниках в таджикской Исфаре, куда Саша попал за то, что сделал на заказ стилет одному бывалому вору, а Галина – за то, что скрыла от государства белку. У себя на родине в Сибири была Галя охотницей-промысловичкой – стреляла пушного зверя в глаз. И вот одной белке в голову не попала, а попала в грудь, испортила шкурку, а шкурки государству надо было сдавать целыми, для того и брали в охотничьи артели самых метких стрелков. То зверье, что было убито «не по правилам», нужно было тоже сдавать, но за него почти не платили, могли лишь выдать патронов от Охотсоюза. И Галя одну «бракованную» белку сдавать не стала, хотела выделать шкурку и подбить мехом рукавицы. Но кто-то из своих, артельных, донес об этом, и пое­хала Галя на трудовой фронт на рудники за сокрытие добытого от государства.

Но судьба – она непредсказуемая. Встретились на трудфронте Александр и Галина, полюбили друг друга, поженились, родилась у них дочь Ниночка.

А тут война, Александра заб­рали на фронт, так как в пехоте очень нужны были оружейные мастера. Воевал он честно, был удостоен ордена боевого Крас­ного Знамени, семь раз ранен в штыковом бою и раз контужен. Вернулся к жене и дочке больным человеком.

Дали в Исфаре фронтовику Александру направление в реа­билитационный госпиталь для вчерашних фронтовиков в Кызыл­орду, собрала семья пожитки и поехала в южный казахстанский город. После Ниночки уже родился тогда у семейной пары сынок Коля, а в Кызылорде, где осела семья Денисовых после лечения Александра, они нажили еще и сына Алексея.

Николай женился на украинке Людочке Васько. И это мои родители.

У меня нет родных братьев и сестер, но есть много двоюродных братьев и сестер, племянников, есть у меня дети, внуки, в общем, семья у нас большая. А ввиду того, что, когда дело касается любви, у нас в семье не принято обсуждать национальность избранника или избранницы, «ячейка общества» наша еще и мультикультурная, многонациональная. Двоюродная сестренка Оля замужем за русским, у меня муж белорус, красавец-богатырь братец двоюродный Саша женат на миниатюрной кореянке Ирине, с которой нажил шестерых детей. Есть у меня польские, уйгурские, украинские родственники. И, конечно, казахская названная сестра Айман и ее мама Тынымкуль, которую все мы любим и ласково зовем «бабушка Таня».

Лучшие рецепты наурыз-кӨже

Для многих казахстанских семей главный праздник, в который все собираются вместе и радуют друг друга подарками, наверное, Новый год. У моей же семьи – это Наурыз, потому что мы любим весну, любим вкусно поесть, а традиционные блюда этого весеннего праздника очень вкусные. Охотно устраи­ваем вечеринки во дворе и на Наурыз обычно открываем сезон пикников, балуя свою малышню подарками.

Конечно, «особая песня» этого праздника – приготовление древнего уникального блюда наурыз-көже. Без него никак, иначе празднование будет неинтересным.

В нашей семье готовят наурыз-коже по-разному: в современной трансформации, исходя из предпочтений домочадцев, а также по старинному столетнему рецепту.