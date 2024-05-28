Навечно в памяти народной Статьи 28 мая 2024 г. 5:32 66 Рустам Алмазов В Павлодаре на базе департамента по делам обороны прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. фото предоставлено областным департаментом по делам обороны В нем приняли участие военнослужащие гарнизона, видные общественные деятели региона, руководители ветеранских организаций, местных исполнительных органов области. – Военный и гражданский подвиг Сагадата Нурмагамбетова навсегда останется в сердце каждого казахстанца. Его пример служения Отечеству является образцом для каждого военнослужащего казахстанской армии, у истоков создания которой стоял наш прославленный генерал, – отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области по воспитательной и идеологической работе подполковник Алмасбек Бухарбаев. К бюсту Сагадата Нурмагамбетова возложили цветы представители общественности региона. В рамках мероприятия состоялась также церемония награждения военнослужащих за успехи в боевой и политической подготовке. Солист Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова исполнил песню о герое, которая так и называется – «Сагадат». Завершилось мероприятие прохождением торжественного марша. #Павлодар #память #Сагадат Нурмагамбетов #Халық қаһарманы #первый министр обороны