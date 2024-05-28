Навечно в памяти народной

В нем приняли участие военнослужащие гарнизона, видные общественные деятели региона, руководители ветеранских организаций, местных исполнительных органов области.

– Военный и гражданский подвиг Сагадата Нурмагамбетова навсегда останется в сердце каждого казахстанца. Его пример служения Отечест­ву является образцом для каждого ­военнослужащего казахстанской армии, у истоков соз­дания которой стоял наш прославленный генерал, – отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области по воспитательной и идеологической работе подполковник Алмасбек Бухарбаев.

К бюсту Сагадата Нурмагамбетова возложили цветы представители общественности региона. В рамках мероприятия состоялась также церемония награждения военнослужащих за успехи в бое­вой и политической подготовке. Солист Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова исполнил песню о герое, которая так и называется – «Сагадат».

Завершилось мероприятие прохождением торжественного марша.