Навстречу астротуристам

Познакомиться с самыми отдаленными галактиками вскоре смогут гости астрофизического института им. В. Фесенкова, где специализируются на фундаментальных и прикладных исследованиях в области астрономии и астрофизики.

Научная деятельность института включает в себя астрономические наблюдения, теоретические исследования, компьютерное моделирование.

– Большим подспорьем для института станет новый суперкомпьютер, создаваемый при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казах­стана, – написал в своем Telegram-канале Багдат Мусин после посещения этого учреждения.

Министр также отметил, что в институте с помощью роботизированных телескопов, Big-Data-технологий и высокопроизводительных вычислительных систем будут сформированы система космической осведомленности и виртуальная обсерватория. По сути, здесь действует астрономический исследовательский хаб, в котором используются казахстанские и международные оптические инструменты.

– Создается астрономическая экосистема, – сделал заключение Багдат Мусин. – Институт принят в Международный альянс виртуальных обсерваторий (www.ivoa.net) и Международную сеть астероидной опасности (www.iawn.net).

Развитие астрофизики и астротуризма – еще одно важное направление в дея­тельности института. Для привлечения туристов министр цифровизации Багдат Мусин поручил развивать Ассы-Тургеньскую обсерваторию.

Напомним, что Астрофизический институт имени В. Фесенкова расположен в предгорьях Алматы в районе Каменского плато. Там же находится обсерватория, где с 1941 года ученые наблюдают за небесными телами, изучают далекие галактики.

Алматинская обсерватория примечательна тем, что находится в очень удобной для наблюдений точке. Она расположена между западом и востоком. За некоторыми объектами здесь следят уже в течение 25–30 лет.

В качестве занятной байки любители астрономии могут увезти отсюда рассказ о том, как первоапрельская шутка о полете человека в космос стала буквально пророческой.

1 апреля 1961 года в отделе радио­астрономии решили пошутить и передали в эфир сообщение о том, что в космос полетел первый человек по фамилии… Гаганов. Такую фамилию носила известная в то время ткачиха Гаганова.

Шутке охотно поверили. В институт даже прибегали жившие неподалеку местные жители и восклицали: «О, первый человек в космосе!» Но через 12 дней в космос на самом деле полетел первый человек с фамилией Гагарин.