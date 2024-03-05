Навстречу астротуристам Статьи 5 марта 2024 г. 5:10 3 Андрей Кратенко За создание системы космической осведомленности высказался на днях министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. фото из открытых источников Познакомиться с самыми отдаленными галактиками вскоре смогут гости астрофизического института им. В. Фесенкова, где специализируются на фундаментальных и прикладных исследованиях в области астрономии и астрофизики. Научная деятельность института включает в себя астрономические наблюдения, теоретические исследования, компьютерное моделирование. – Большим подспорьем для института станет новый суперкомпьютер, создаваемый при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, – написал в своем Telegram-канале Багдат Мусин после посещения этого учреждения. Министр также отметил, что в институте с помощью роботизированных телескопов, Big-Data-технологий и высокопроизводительных вычислительных систем будут сформированы система космической осведомленности и виртуальная обсерватория. По сути, здесь действует астрономический исследовательский хаб, в котором используются казахстанские и международные оптические инструменты. – Создается астрономическая экосистема, – сделал заключение Багдат Мусин. – Институт принят в Международный альянс виртуальных обсерваторий (www.ivoa.net) и Международную сеть астероидной опасности (www.iawn.net). Развитие астрофизики и астротуризма – еще одно важное направление в деятельности института. Для привлечения туристов министр цифровизации Багдат Мусин поручил развивать Ассы-Тургеньскую обсерваторию. Напомним, что Астрофизический институт имени В. Фесенкова расположен в предгорьях Алматы в районе Каменского плато. Там же находится обсерватория, где с 1941 года ученые наблюдают за небесными телами, изучают далекие галактики. Алматинская обсерватория примечательна тем, что находится в очень удобной для наблюдений точке. Она расположена между западом и востоком. За некоторыми объектами здесь следят уже в течение 25–30 лет. В качестве занятной байки любители астрономии могут увезти отсюда рассказ о том, как первоапрельская шутка о полете человека в космос стала буквально пророческой. 1 апреля 1961 года в отделе радиоастрономии решили пошутить и передали в эфир сообщение о том, что в космос полетел первый человек по фамилии… Гаганов. Такую фамилию носила известная в то время ткачиха Гаганова. Шутке охотно поверили. В институт даже прибегали жившие неподалеку местные жители и восклицали: «О, первый человек в космосе!» Но через 12 дней в космос на самом деле полетел первый человек с фамилией Гагарин. #инновации #туризм #цифровое развитие #аэрокосмическая промышленность