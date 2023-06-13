Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Фото: ДП области Абай

Полицейские нашли трактор, за рулем которого последний раз видели пропавшего без вести сотрудника лесхоза, отправившегося на тушение лесного пожара, сообщает Kazpravda.kz.

"В пяти километрах от села Дмитриевка в сторону станции Ауыл Бородулихинского района, на расстоянии одного километра от трассы, в степи обнаружен трактор с госномером F 937 ARE в исправном состоянии. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения его владельца - Сергея Архипова - продолжаются", - проинформировали в областном департаменте полиции.

Если кто-то располагает какими-либо сведениями о местонахождении Архипова Сергея Николаевича, 1987 г. р., жителя села Долонь Бескарагайского района, просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции, добавили в ДП.

Напомним, в Абайской области разыскивается сотрудник лесхоза Архипов Сергей Николаевич. Позывной "Марал 61". Поехал в Каштак тушить пожар с долонского филиала "Семей орманы". Последний раз выходил на связь 9 июня и по сей день о нем ничего не известно. Звонить +7 771 582 2159.