Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Поиски Сергея Архипова продолжаются.
Полицейские нашли трактор, за рулем которого последний раз видели пропавшего без вести сотрудника лесхоза, отправившегося на тушение лесного пожара, сообщает Kazpravda.kz.
"В пяти километрах от села Дмитриевка в сторону станции Ауыл Бородулихинского района, на расстоянии одного километра от трассы, в степи обнаружен трактор с госномером F 937 ARE в исправном состоянии. Розыскные мероприятия по установлению местонахождения его владельца - Сергея Архипова - продолжаются", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Если кто-то располагает какими-либо сведениями о местонахождении Архипова Сергея Николаевича, 1987 г. р., жителя села Долонь Бескарагайского района, просьба сообщить на телефон "102" или в ближайшее отделение полиции, добавили в ДП.
Напомним, в Абайской области разыскивается сотрудник лесхоза Архипов Сергей Николаевич. Позывной "Марал 61". Поехал в Каштак тушить пожар с долонского филиала "Семей орманы". Последний раз выходил на связь 9 июня и по сей день о нем ничего не известно. Звонить +7 771 582 2159.