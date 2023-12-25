Найденный в Индии экземпляр книги об Абулхаир хане привезли в Казахстан

Об этом стало известно в ходе научного семинара на тему «Древние рукописи и архивные данные по истории Центральной Азии и Казахстана в фондах Индии» в Национальном центре рукописей и ценных книг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры.

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Как сообщается, в мероприятии приняли участие историки и ученые культурного центра имени Свами Вивекананда при посольстве Индии в Республике Казахстан, научно-исследовательского центра «Памятники письменности и духовное наследие» КазНУ им.Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н.Гумилева.

На семинаре обсудили вопросы введения в научный оборот исторических рукописей и документов, доставленных в страну специалистами Национального центра рукописей и редких книг из Индии в рамках проекта «Архив-2025». Также участники семинара затронули тему сбора и изучения важных исторических документов, относящихся к Казахстану и Центральной Азии, которые до сих пор не обнаружены в фондах Индии.

«Государственный проект «Архив-2025» открывает новые возможности для сбора всех данных, касающихся истории казахов мира. Научно-исследовательская экспедиция, организованная в прошлом году в Индию, прошла очень плодотворно. Специалисты центра, ученые обнаружили и доставили на родину копии многих ценных документов, касающихся истории нашей страны. В архивах Индии накоплено огромное количество наследий, связанных с казахской историей. Уверен, что данная работа найдет свое продолжение», — отметил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

В ходе семинара директор Культурного центра Свами Вивекананда при посольстве Индии в Казахстане Санджай Веди вручил копии книг на персидском языке «Тарих-и-Абул хаир хан» и «History of Mongols», обнаруженных в фондах библиотеки Патна в Индии.

«Наши предки не разрывали своих культурных связей со времен Средневековья. О постоянных тесных отношениях друг с другом свидетельствуют исторические документы, найденные в архивных, библиотечных фондах современной Индии. Сегодня мы вручили копии двух книг Национальному центру рукописей и редких книг Казахстана. Уверен, что ученые-исследователи Казахстана смогут найти много ценных данных, если переведут книги и проведут исследования. В данный момент я очень рад слышать об исследовательской работе историков и ученых о казахско-индийских отношениях. У вас имеется множество выдающихся ученых. Мы достигнем большого прогресса в изучении истории, поддерживая друг друга», — сказал Санджай Веди.

Кроме того, сотрудник Научно-исследовательского центра «Письменные реликвии и духовное наследие» КазНУ им.Аль-Фараби, доктор PhD Омир Оразулы вручил копии средневековых тюркских медицинских трактатов, написанных для степной элиты. В их числе имеются трактат «Дастур ал-илаж» («Традиция целительства») Султана Али аль-Хурасанй, который был личным врачом Кошим хана, и «Зубдат ал-каххалин» («Сливки произведений окулистов») Муллы Мухаммада Иусуфа, личного врача хана шаибани Абдаллатифа.

Ученый сообщил, что ценные трактаты по истории казахов, в том числе в области народной медицины, были выявлены и изучены из фондов Индии.

Также в ведомстве добавили, что в рамках семинара прошла презентация выставки документов, доставленных в страну из Индии в 2022 году - «Документы, относящиеся к казахскому переселение в Национальном архиве Индии».