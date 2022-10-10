Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области

Два рыбака погибли в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

8 октября в полицию Экибастуза обратилась 64-летняя горожанка, которая просила помочь в поиске ее 69-летнего супруга. С ее слов, 5 октября около 12:30 часов на личном автомобиле УАЗ мужчина выехал на рыбалку со своим знакомым и не вернулся домой.

10 октября около 14:00 часов при поисках на озере Кутояксор были обнаружены тела двух без вести пропавших рыбаков.

«На месте работают сотрудники полиции и ЧС. По трупам будут назначены экспертизы, по результатам которых примем процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.