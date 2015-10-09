Назарбаев намекнул Порошенко об открытии памятника Абаю в Киеве

В Астане будет воздвигнут памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом договорились президенты двух стран на встрече в Акорде, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня в Казахстане проживает украинская диаспора – 300 тысяч человек. Они активно участвуют в нашей культурной жизни. Мы готовы открыть в Астане памятник Шевченко. И вы это все прекрасно знаете. Сейчас у нас есть памятник Шевченко в Актау, и мы будем продолжать работу в культурной области", – сказал Назарбаев.
В то же время казахстанский Лидер отметил необходимость двустороннего культурного обмена.
"Украинская культура востребована в нашей стране, соответственно, и в обратную сторону нужно это развивать. Надеемся, что в Киеве появится памятник нашему великому Абаю. Что станет связующим звеном между нашими странами", – подметил Елбасы.
Петр Порошенко поддержал эту идею. А также добавил, что отношения Украины и Казахстана находятся на очень высоком уровне, "существуют доверие, поддержка между лидерами государств, правительствами и между народами".
"Украина благодарна Казахстану за то, что сотни тысяч украинцев нашли здесь вторую родину. Сегодня моя супруга встретилась с украинской диаспорой. Информация самая позитивная. Украинцы здесь имеют возможность реализовать свою культуру. Открываются воскресные школы, курсы изучения украинского языка", – с удовлетворением отметил глава Украины.