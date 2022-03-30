Абай Бисембаев переназначен на должность помощника Первого Президента РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Бисембаев Абай Айдарханович назначен Помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, он освобожден от должности Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – первого заместителя Управляющего Делами Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Елбасы.

Абай Бисембаев родился 21 мая 1967 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (политолог) и Институт рынка при Казахской государственной академии управления имени Т. Рыскулова по специальности Финансы и кредит.

С 1997 по 1999 годы - президент ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация»;

С 1999 по 2006 годы - вице-президент, первый вице-президент акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация»;

С 2006 по 2012 годы - заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстана;

С 2012 года - управляющий делами Президента Республики Казахстан;

С 2015 по 2019 годы - Управляющий делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года - Помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы - Первый заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан.