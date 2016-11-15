Экономика
Назарбаев пригласил сербские компании участвовать в реализации программы "Нурлы жол"
Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил сербские компании принять участие в реализации инфраструктурной программы "Нурлы жол",  передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе официального визита Назарбаева в Сербию в августе текущего года.

Глава государства отметил, что Сербия является для нашей республики важным деловым партнером в Европе, указав на имеющийся потенциал развития экономических отношений.

"В Казахстане зарегистрированы 24 сербских предприятия, из которых функционируют только 15. Вместе с тем показательным примером успешной работы сербского бизнеса в Казахстане является компания, принимавшая участие в строительстве метрополитена, офисов, банка. Таким образом, очевидна возможность продолжать и наращивать прежде всего экономическое сотрудничество", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства выразил надежду, что успешное проведение переговоров сербской стороны с Правительством Казахстана, а также участие в предстоящем бизнес-форуме внесет вклад в укрепление двусторонних отношений.

"Вы посетите Назарбаев Университет, объединивший лучшие традиции образования, собравший сильнейших преподавателей со всего мира. В университете студентам предоставляются самые современные материально-технические средства для обучения, первостепенной задачей этого учебного заведения является подготовка кадров высшего уровня для эффективной реализации государственных задач", – добавил Елбасы.

В свою очередь Премьер-министр Сербии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за гостеприимство и отметил вклад Главы государства в развитие страны в целом и ее столицы.

Кроме того, Вучич подчеркнул, что для Сербии полезен опыт развития Казахстана в различных сферах экономики.

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