Назарбаев Университет – вектор модернизации

От идеи – к реальности

Когда в конце 2006 года на тот момент Президент Республики Казахстан господин Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу объявил о создании университета мирового класса и поручил Правительству основать высшее учебное заведение, которое распахнет свои двери для будущих лидеров не только республики, но и соседних стран и мира, в целом, должно быть, он был единственным человеком, который мог отчетливо представить, как спустя каких-то три с половиной года идея будет воплощена в жизнь, и вуз, носящий его имя, начнет стремительно развиваться.

В сентябре 2010 года первые 490 студентов были зачислены на Программу предуниверситетской подготовки Назарбаев Университета (НУ) в Подготовительной школе, которая на тот момент находилась в управлении одного из стратегических партнеров НУ – Университетского колледжа Лондона.

На следующий год около 470 из зачисленных на Программу предуниверситетской подготовки стали самыми первыми студентами-бакалаврами НУ.

Этой осенью НУ принял уже 9-й поток вчерашних абитуриентов. На данный момент число студентов возросло в 10 раз и составляет свыше 5 400, среди них 3 400 бакалавров, почти 1 300 студентов послевузовских программ, включая 200 студентов-докторантов, а также более 700 обучающихся по Программе предуниверситетской подготовки.

Студенты и выпускники НУ стали синонимом качественного образования и исследований как на международной арене, так и в Казахстане. Они очень конкурентоспособны на международном уровне, их с удовольствием принимают ведущие университеты мира.

Практически половина выпускников бакалавриата стремится продолжить обучение, при этом их амбициозные идеи позволяют непрерывно развивать научно-исследовательскую инфраструктуру государства. Большая часть из оставшейся половины трудоустроены и высоко оцениваются работодателями, которые отмечают способность наших выпускников решать проблемы даже в тех областях, которые находятся вне их основной специализации.

Наши выпускники инициативны, успешно работают в командах, креативны и мотивированы, а также готовы адаптироваться к новым условиям.

Сейчас прорывными темпами развиваются научные исследования НУ: индекс цитирования (наиболее распространенный показатель, измеряющий то, как часто публикации исследователей цитируются коллегами из научного сообщества и другими авторами) за последние 5 лет стал на 25% выше, чем средний глобальный показатель. Следующие же в рейтинге казахстанские университеты, к сожалению, все еще находятся ниже среднего глобального уровня.

Почти треть результатов исследований НУ опубликована в 10 ведущих международных научных журналах. Используя данную систему измерений, НУ уверенно расположился среди топ-10 университетов СНГ и топ-20 университетов Центральной и Восточной Европы. Медицинское звено НУ (Школа медицины, клиники и исследовательские лаборатории) тесно сотрудничает с ведущими международными партнерами и уже работает как модель для других аналогичных систем с медицинской базой при университетах, которые существуют в Казахстане.

Инновационный кластер НУ закладывает основу для коммерциализации работ наших ученых, с одной стороны, и для продвижения стартап-предприятий, ориентированных на технологии, на которых трудятся наши студенты и выпускники, а также различные специалисты из числа резидентов Технопарка НУ – с другой стороны. В ближайшем будущем инновации получат новый виток развития благодаря строительству Astana Business Campus НУ.

В результате наличия захватывающих дух проектов, подкреп­ленных развитой инфраструктурой кампуса, международные эксперты в области высшего образования включили НУ в весьма ограниченное число «университетов с высокоразвитой поддерживающей инфраструктурой». Под такими вузами подразумевают новые высшие учебные заведения, которые развиваются быстрыми темпами и приобретают устойчивую международную репутацию.

В случае НУ благодаря репутации и работе наших студентов и профессорско-преподавательского состава мы заслужили свое место среди основателей эксклюзивного «Альянса азиатских университетов», который в настоящее время объединяет 15 ведущих азиатских университетов из Восточной Азии (Китая, Японии, Южной Кореи), Юго-Восточной Азии (стран АСЕАН) и других государств, включая Аравийский полуостров.

Что сделало возможным быстрое развитие?

Выдающееся развитие НУ – результат изнурительной работы и полной отдачи сил со стороны сообщества НУ и неизменной поддержки со стороны руководства страны. Для процветания НУ были созданы идеальные условия: вузу обеспечена специальная нормативно-правовая база, в рамках которой впервые на постсоветском пространстве университету была предоставлена академическая свобода и институциональная автономия.

В распоряжение НУ были предоставлены достаточные для развития ресурсы, что позволило университету привлечь таланты из числа высокопрофессиональных международных и казахстанских профессоров и ученых, лучших студентов страны и талантливых администраторов. Наряду с этим, в НУ также были выстроены современные объекты.

Я хотел бы отдать должное всем нашим коллегам из сообщества НУ. Моя признательность к ним безгранична. Осознаю, что все мы приступили к марафонской дистанции так, как если бы это был забег на сто метров. И поэтому призываю своих коллег держаться заданного курса, ведь это стоит предпринятых усилий.

Вложенные в дело становления университета время, усилия руководства и ресурсы требовали соответствия высоким ожиданиям. Одно из них состояло в том, чтобы НУ заменил успешную стипендиальную программу «Болашак» (в рамках которой Правительство предоставляло возможность обучаться за границей) в части подготовки бакалавров, предоставляя образование мирового класса и возможности для проведения научно-исследовательской деятельности в Казахстане, в безопасной среде, для того чтобы студенты могли развиваться вместе с республикой.

10 лет назад данный переход мог бы показаться весьма спорным, не в последнюю очередь в связи с тем, что на кону стояли большие деньги. Некоторые говорили о том, что инвестирование в НУ способно поставить под удар другие заслуживающие бюджетных ассигнований вопросы, но, невзирая на подобную риторику, затраты на одного студента НУ значительно меньше по сравнению с затратами на финансирование гранта по программе «Болашак».