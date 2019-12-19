Статьи Назарбаев Университет – вектор модернизации 19 декабря 2019 г. 10:30 Шигео Катсу, президент Назарбаев Университета От идеи – к реальностиКогда в конце 2006 года на тот момент Президент Республики Казахстан господин Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу объявил о создании университета мирового класса и поручил Правительству основать высшее учебное заведение, которое распахнет свои двери для будущих лидеров не только республики, но и соседних стран и мира, в целом, должно быть, он был единственным человеком, который мог отчетливо представить, как спустя каких-то три с половиной года идея будет воплощена в жизнь, и вуз, носящий его имя, начнет стремительно развиваться. В сентябре 2010 года первые 490 студентов были зачислены на Программу предуниверситетской подготовки Назарбаев Университета (НУ) в Подготовительной школе, которая на тот момент находилась в управлении одного из стратегических партнеров НУ – Университетского колледжа Лондона. На следующий год около 470 из зачисленных на Программу предуниверситетской подготовки стали самыми первыми студентами-бакалаврами НУ. Этой осенью НУ принял уже 9-й поток вчерашних абитуриентов. На данный момент число студентов возросло в 10 раз и составляет свыше 5 400, среди них 3 400 бакалавров, почти 1 300 студентов послевузовских программ, включая 200 студентов-докторантов, а также более 700 обучающихся по Программе предуниверситетской подготовки. Студенты и выпускники НУ стали синонимом качественного образования и исследований как на международной арене, так и в Казахстане. Они очень конкурентоспособны на международном уровне, их с удовольствием принимают ведущие университеты мира. Практически половина выпускников бакалавриата стремится продолжить обучение, при этом их амбициозные идеи позволяют непрерывно развивать научно-исследовательскую инфраструктуру государства. Большая часть из оставшейся половины трудоустроены и высоко оцениваются работодателями, которые отмечают способность наших выпускников решать проблемы даже в тех областях, которые находятся вне их основной специализации. Наши выпускники инициативны, успешно работают в командах, креативны и мотивированы, а также готовы адаптироваться к новым условиям. Сейчас прорывными темпами развиваются научные исследования НУ: индекс цитирования (наиболее распространенный показатель, измеряющий то, как часто публикации исследователей цитируются коллегами из научного сообщества и другими авторами) за последние 5 лет стал на 25% выше, чем средний глобальный показатель. Следующие же в рейтинге казахстанские университеты, к сожалению, все еще находятся ниже среднего глобального уровня. Почти треть результатов исследований НУ опубликована в 10 ведущих международных научных журналах. Используя данную систему измерений, НУ уверенно расположился среди топ-10 университетов СНГ и топ-20 университетов Центральной и Восточной Европы. Медицинское звено НУ (Школа медицины, клиники и исследовательские лаборатории) тесно сотрудничает с ведущими международными партнерами и уже работает как модель для других аналогичных систем с медицинской базой при университетах, которые существуют в Казахстане. Инновационный кластер НУ закладывает основу для коммерциализации работ наших ученых, с одной стороны, и для продвижения стартап-предприятий, ориентированных на технологии, на которых трудятся наши студенты и выпускники, а также различные специалисты из числа резидентов Технопарка НУ – с другой стороны. В ближайшем будущем инновации получат новый виток развития благодаря строительству Astana Business Campus НУ. В результате наличия захватывающих дух проектов, подкрепленных развитой инфраструктурой кампуса, международные эксперты в области высшего образования включили НУ в весьма ограниченное число «университетов с высокоразвитой поддерживающей инфраструктурой». Под такими вузами подразумевают новые высшие учебные заведения, которые развиваются быстрыми темпами и приобретают устойчивую международную репутацию. В случае НУ благодаря репутации и работе наших студентов и профессорско-преподавательского состава мы заслужили свое место среди основателей эксклюзивного «Альянса азиатских университетов», который в настоящее время объединяет 15 ведущих азиатских университетов из Восточной Азии (Китая, Японии, Южной Кореи), Юго-Восточной Азии (стран АСЕАН) и других государств, включая Аравийский полуостров. Что сделало возможным быстрое развитие?Выдающееся развитие НУ – результат изнурительной работы и полной отдачи сил со стороны сообщества НУ и неизменной поддержки со стороны руководства страны. Для процветания НУ были созданы идеальные условия: вузу обеспечена специальная нормативно-правовая база, в рамках которой впервые на постсоветском пространстве университету была предоставлена академическая свобода и институциональная автономия. В распоряжение НУ были предоставлены достаточные для развития ресурсы, что позволило университету привлечь таланты из числа высокопрофессиональных международных и казахстанских профессоров и ученых, лучших студентов страны и талантливых администраторов. Наряду с этим, в НУ также были выстроены современные объекты. Я хотел бы отдать должное всем нашим коллегам из сообщества НУ. Моя признательность к ним безгранична. Осознаю, что все мы приступили к марафонской дистанции так, как если бы это был забег на сто метров. И поэтому призываю своих коллег держаться заданного курса, ведь это стоит предпринятых усилий. Вложенные в дело становления университета время, усилия руководства и ресурсы требовали соответствия высоким ожиданиям. Одно из них состояло в том, чтобы НУ заменил успешную стипендиальную программу «Болашак» (в рамках которой Правительство предоставляло возможность обучаться за границей) в части подготовки бакалавров, предоставляя образование мирового класса и возможности для проведения научно-исследовательской деятельности в Казахстане, в безопасной среде, для того чтобы студенты могли развиваться вместе с республикой. 10 лет назад данный переход мог бы показаться весьма спорным, не в последнюю очередь в связи с тем, что на кону стояли большие деньги. Некоторые говорили о том, что инвестирование в НУ способно поставить под удар другие заслуживающие бюджетных ассигнований вопросы, но, невзирая на подобную риторику, затраты на одного студента НУ значительно меньше по сравнению с затратами на финансирование гранта по программе «Болашак». На сегодня НУ окончили более трех с половиной тысяч студентов первых пяти выпусков. В следующем году, когда вуз будет праздновать десятый юбилей, студенты и выпускники НУ преодолеют отметку в 10 000 человек и тем самым образуют нарастающую критическую массу будущих лидеров и модернизаторов, которые послужат опорой в свете вызова, поставленного Елбасы перед страной, – вызова по вхождению государства в число 30 наиболее развитых стран мира к середине века. Наши выпускники будут способны решать проблемы мирового масштаба. Справедливо будет сказать и о том, что усилия по их подготовке окупаются достаточно быстро.Я также должен упомянуть о других важных аспектах, которые позволили НУ развиваться. Руководство НУ с самого первого дня заняло твердую позицию по двум моментам. Во-первых, начиная с программ подготовки, студенты поступают в НУ исключительно по принципу меритократии (по заслугам), никакие другие показатели не учитываются. Во-вторых, в университете все строго обязаны придерживаться принципов академической честности и стремиться обеспечить самое высокое академическое качество, что и стало фундаментальным элементом в создании исследовательского вуза.Потребовалось несколько лет, чтобы студенты и их родители смогли полностью осознать и принять оба принципа, которыми руководствуется НУ и благодаря которым дипломы НУ признаются на международной арене. Еще одно преимущество строгого соблюдения данных принципов состоит в том, что они обеспечивают прием студентов из всех регионов, из школ любого типа и семей различного материального достатка, включая молодежь из отдаленных населенных пунктов. Преподавание с самого начала совмещено с научно-исследовательской деятельностью. Студенты-бакалавры хорошо знакомы с исследовательской методологией и этикой, так как с первых дней их обучают критическому мышлению, которое является неотъемлемой частью научного поиска. При создании университета было решено, что английский язык будет языком обучения и исследований, чем признавалась его роль как языка современного бизнеса и науки. Безусловно, студенты НУ также изучают казахский язык, историю и культуру, для того чтобы иметь более глубокое понимание традиций и особого вклада, который был сделан народом Казахстана в дело укрепления региональной и глобальной стабильности, а также для того, чтобы студенты могли внести свой вклад в развитие Казахстана через служение на благо общества. Стратегическое партнерство с лидирующими международными университетами с целью ускорения институционального развития НУ составляет еще один важный блок. Ожидается, что партнерство перерастет в сотрудничество равноправных сторон. И наконец, мы заблаговременно задумались и пришли к согласию относительно институциональных ценностей, которые будут отражаться в атрибутах выпускника. Мы учим студентов как будущих лидеров признавать разнообразие и инклюзию и принимать другие, отличные от их собственных взгляды. Это не означает продвижение интересов меньшинств, а, скорее, проявление уважения к светскости общества, признание его этического и лингвистического плюрализма, взаимодействие с ним на принципах открытости и честности. Мы создаем инновационные возможности по обучению студентов с особыми потребностями. НУ – это не просто приобретение знаний. Мы прежде всего хотим преподавать качественно и хорошо, распространять важные ценности, внушать молодым будущим лидерам важность служения обществу. Студенты с благодарностью воспринимают предоставившуюся им возможность учиться в НУ и хотят отплатить обществу, создавая стартапы и таким образом открывая новые рабочие места и возможности для других. Многие выбрали социальное предпринимательство. И здесь можно отметить проекты МамаПро – школы для детей с особыми потребностями, AquaPoint – источники бесплатной и чистой воды в средних школах в сельской местности, Infinitebilim – онлайн-занятия по математике на казахском языке для детей, проживающих в сельской местности, и многие другие.Куда мы стремимся?Нам еще предстоит реализовать многое: мы хотим и должны присоединиться к ведущим мировым университетам, а потому важнейшим приоритетом для нас является аккредитация различных программ и всего вуза. Мы также хотим интернационализировать студенческое сообщество НУ с тем, чтобы наши будущие лидеры были представлены за пределами Казахстана и установили связи с такими же талантливыми коллегами, возможно, будущими лидерами других стран, а также поддерживали эти связи на протяжении всей жизни. С легкой руки нашего основателя Нурсултана Абишевича Назарбаева НУ начинает сфокусированную работу над тем, чтобы передовые технологии и разработки на основе данных применялись на благо страны. Обработка сверхбольших объемов данных, машинное обучение, искусственный интеллект, концепции «умных» городов, Индустрия 4.0 – все эти направления поднимают вопрос о том, каким образом высшее образование должно адаптироваться к прорывным технологиям, как университетам продолжать при этом представлять ценность. Это вызовы, которые НУ рад принять. 10 лет для вуза – возраст молодой. Это все равно, что человек только научился ходить. Но мы знаем: для того чтобы достичь стоящих перед нами целей, нужно научиться бегать и перепрыгивать через препятствия на пути, а эти препятствия обязательно будут. Помня о вызовах, весной нынешнего года мы запустили программу трансформации университета, во главе которой стоят наши молодые коллеги. Мы поставили перед собой амбициозные задачи на следующие 10 лет, включая вхождение в глобальный рейтинг ведущих и наиболее престижных университетов. Более того, мы остаемся привержены обязательству работать совместно и делиться знаниями и примерами передовой практики с лучшими вузами Казахстана. Мы намерены построить мощную сеть качественных исследовательских университетов в стране, чтобы всем вместе принять вызов от мировых университетов и пригласить глобальных игроков приехать в Казахстан, открыть для себя следующее поколение казахстанцев. Мы хотим привлечь таланты и умы со всего мира в Казахстан, вместо того чтобы беспокоиться о том, что потеряем свои. Мы приглашаем всех вас присоединиться к этому увлекательному путешествию, которое воплотит в реальность мечту нашего основателя.