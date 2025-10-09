Nazarbayev University (NU) укрепил свои позиции на глобальной арене, поднявшись в самом престижном мировом рейтинге Times Higher Education WUR 2026

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба университета, новый рейтинг вышел сегодня, 9 октября. Молодой университет, которому более пятнадцати лет, поднялся на 100 позиций за год, укрепляя академическую репутацию страны на мировой арене

Среди стран СНГ NU поднялся на четвертое место, обогнав в рейтинге Высшую школу экономики, известную как ведущая площадка для экономических и политических исследований в Восточной Европе и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Впереди только Московский государственный университет, Московский физико-технический институт и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Растущие показатели отражают прогресс казахстанского университета по всем трём ключевым направлениям оценки — преподавание, исследовательская среда и, в особенности, качество исследований. Молодой NU впервые появился в этом глобальном рейтинге 2024 года, и всего за два года совершил значительный рывок, подтвердив статус вузa №1 в Центральной Азии и на Кавказе.

В рейтинге среди университетов Центральной Азии и Кавказа произошли значительные изменения: свои позиции обновили сразу несколько вузов, среди которых Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, занимающийся критически важными вопросами водных ресурсов (501-600), Азербайджанский государственный экономический университет (801-1000), Ташкентский государственный технический университет (1001-1200) и другие.

Казахстан в рейтинге представлен пятью вузами — Казахским национальным университетом имени аль-Фараби (1201-1500), Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева (1501+), Satbayev University (1501+), Казахским национальным аграрным исследовательским университетом (1501+) и лидирующим NU.

Профессор Ахмад отметил, что прогресс в рейтинге — результат кропотливого труда всего сообщества NU за последние два года.

- Наша цель — стать по-настоящему мировым университетом, сохранив при этом казахстанскую идентичность, — подчеркнул он.

В этом году в рейтинге приняли участие 2 191 организация из 115 стран и территорий. Рейтинг THE World University Rankings считается одним из самых авторитетных мировых показателей для исследовательских университетов, что делает достижение NU особенно значимым. Эти направления станут основой для новой институциональной стратегии NU, которая будет способствовать дальнейшему укреплению его международной репутации.