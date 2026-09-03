Назначен министр обороны

Даурен Косанов продолжит работу на этом посту

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Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое, Краснокутского района, Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков (1990 г.), Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина (2005 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2013 г.).