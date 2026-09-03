Назначен министр обороны

 Даурен Косанов продолжит работу на этом посту

Фото: Акорда

Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое, Краснокутского района, Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков (1990 г.), Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина (2005 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2013 г.).

Работал летчиком-истребителем в Ушаральском истребительном полку, командиром авиабаз в Талдыкоргане, в Шымкенте, командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил, начальником  Военного института Сил воздушной обороны.

Декабрь 2022 года – сентябрь 2024 года – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил,  сентябрь 2024 года – июнь 2025 года – заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил.

8 июня 2025 года Указом Президента Республики Казахстан назначен на должность министра обороны.

 

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