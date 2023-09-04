Назначен министр водных ресурсов и ирригации Казахстана

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Искакова Айдана
корреспондент

Министерство возглавит экс-аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Фото пресс-службы акимата Жамбылской области

Указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Нуржигитов Нуржан Молдиярович родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Инженер-механик», в 2008 году-Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика». Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным инженером агробизнеса имени Толе би, специалистом, главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области. работал руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. Работал акимом Байзакского района.

С апреля 2021 года работал заместителем акима Жамбылской области.

В апреле 2022 года был назначен акимом Жамбылской области.

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