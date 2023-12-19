Назначен новый командующий​ РгК "Батыс" Нацгвардии

Фото: пресс-служба МВД РК

Приказом министра внутренних дел РК полковник Бекайдар Казкеев назначен командующим региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

До назначения на вышестоящую должность он занимал должность первого заместителя командующего – начальника штаба регионального командования "Оңтүстік".

Вновь назначенного командующего РгК "Батыс" личному составу управления представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующий Национальной гвардии Еркин Ботаканов.

Ботаканов пожелал вновь назначенному командующему успехов в служебно-боевой деятельности, улучшении боевой и командирской подготовки во вверенном ему РгК "Батыс".

Ранее занимавший эту должность Арман Жумагалиев назначен командующим РгК "Шығыс", добавили в МВД.