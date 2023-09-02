Назначен новый министр торговли и интеграции Казахстана

Президент
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Аманжолова Айман
[email protected]

Соответствующий указ подписан президентом Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.  

Фото www.gov.kz

Указом главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан.  

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом в ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по Астане и Акмолинской области. С 2001 по 2004 годы работал на руководящих позициях в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий, Агентстве Республики Казахстан по государственным материальным резервам, министерстве госдоходов Казахстана.

В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором РГП «Казахстанский институт метрологии».

С июня 2008-го по апрель 2016 года занимал должность директора Республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации​».

С 2016 по 2018 годы - директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

С 2018 по 2019 годы - председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию РК.

С августа 2019 по сентябрь 2020 года - председатель комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК.

С ноября 2020 года по октябрь 2022 года - член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»,  кавалер ордена «Құрмет». 

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