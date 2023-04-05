Назначен новый заместитель акима Кызылординской области

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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С сентября 2022 года по настоящее время он занимал должность директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу Шымкент.

Фото пресс-службы акимата Кызылординской области

По согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Кызылординской области Балмейир Сансызбайулы назначен на должность заместителя акима области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Аким области Нурлыбек Налибаев представил своего нового заместителя на заседании актива в связи с кадровыми изменениями.

«Балмейир Сансызбаевич - квалифицированный и опытный специалист, успешно проработавший на государственной службе. Ответственный гражданин, занимавший руководящие должности в важных сферах, добросовестно выполняющий поручения. На данной должности будет курировать сферы государственных закупок, трудовых отношений, архитектурно-строительного контроля, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ветеринарии. Уверен, что Балмейир Сансызбаевич будет выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне», - сказал аким области.

Также на заседании актива было переутверждено распределение обязанностей между заместителями акима области и руководителем аппарата. Первый заместитель акима области Серик Кожаниязов курирует сферы сельского хозяйства и земельных отношений, охраны окружающей среды и природопользования, предпринимательства и промышленности, строительства, архитектуры и градостроительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Заместитель акима области Нурымбет Сактаганов будет курировать экономику и финансы, образование, занятость и здравоохранение. Руководитель аппарата акима области Шахмардан Байманов будет отвечать за деятельность аппарата и вопросы общественного развития, культуры и спорта, религии.

Балмейир Сансызбайулы родился в 1993 году в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова по специальностям «Юриспруденция», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2015 году главным специалистом Сайрамского районного управления Департамента по защите прав потребителей по Южно-Казахстанской области. С 2016 по 2017 годы работал руководителем отдела Аль-Фарабийского районного управления города Шымкент. С 2017 по 2019 годы работал руководителем отдела Аль-Фарабийского районного управления города Шымкент департамента Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК по Южно-Казахстанской области. 2019-2021 годы - заместитель руководителя управления государственных закупок города Шымкент, руководитель управления. С 2021 по 2022 годы занимал должность заместителя председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность директора филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу Шымкент.

 

 

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