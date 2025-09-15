Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства

Приказом министра культуры и информации РК Мұқажан Әлішер Қуатұлы назначен на должность председателя Комитета информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Родился в 1992 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийскую юридическую академию имени Д. Кунаева, университет Туран.

Трудовую деятельность начал в 2015 году в частных структурах.

С января по июнь 2017 г. и.о. старшего эксперта Международного центра культур и религий Министерства по делам религий и гражданского общества.

2017-2018 гг. – эксперт пресс-службы Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

2019-2023 гг. – эксперт Департамента по взаимодействию со СМИ Министерства информации и общественного развития РК, заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития РК, в последующем Министерства культуры и информации РК.

С декабря 2023 г. по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства культуры и информации РК.