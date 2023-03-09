Назначен новый глава Фонда соцмедстрахования

Председателем правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Сабит Ахметов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Сабит Мейрамович Ахметов родился в 1979 году.

В 2000 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави по специальности "Юрист". В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по программе "International master in public procurement management".

В разные годы занимал должности руководителя управления департамента законодательства Министерства юстиции РК, директора департамента юридической службы, руководителя департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции, департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директора департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК.

Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что перед главой фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.