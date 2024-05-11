Назначен замначальника Службы госохраны РК

Распоряжением главы государства Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчинённый и подотчётный Президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности, осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц, объектов.