Назначен зампредседателя Қазақстан Халық Кеңесі

Также он будет являться руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі

Фото: Акорда

Указом Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Родился 8 февраля 1980 года в городе Кызылорде.

В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности юрист. Также получил специальность бакалавра экономики и бизнеса в 2012 году, окончив Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии.

С августа 2001 года работал главным специалистом администратора судов по Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

В декабре 2001 года был назначен главным специалистом, в 2003 году – заведующим отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 годах работал начальником управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В 2007-2008 годах занимал должности юриста ТОО «Kazakh Integrated Services» и представительства ТОО «CNRG Capital» в городе Астана.

В 2008-2016 годах работал заместителем руководителя, руководителем аппарата акима Кызылординской области.

С октября 2016 года работает в Администрации Президента Республики Казахстан в должности государственного инспектора, заместителя заведующего Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

В апреле 2021 года был назначен Заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы.

9 декабря 2022 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан. 

1 сентября 2023 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» (2018), «Парасат» (2025) и памятными медалями.

#Токаев #Қазақстан Халық Кеңесі #Нзначения

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