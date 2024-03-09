Назначен завотделом по коммуникациям администрации президента

Им стал Арман Кырыкбаев, передает Kazpravda.kz

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«Распоряжением Главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в документе, опубликованном Акордой.

Арман Кырыкбаев родился в 1976 году в Целинограде.

Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии МИД РК

По специальности экономист-международник. Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики.